Suscríbete
Moda

Bailarinas de punta afilada, el zapato plano que estiliza igual que unos tacones

Las bailarinas con punta tipo stiletto redefinen la elegancia cotidiana, son femeninas, cómodas y tienen el poder de alargar la silueta sin renunciar al confort

October 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bailarinas de punta afilada el zapato plano que estiliza igual que unos tacones (1).png

Bailarinas de punta afilada: el zapato plano que estiliza igual que unos tacones

Getty images

Durante años, los tacones fueron el símbolo absoluto de elegancia y estatus. Sin embargo, la moda contemporánea ha demostrado que el poder no siempre necesita altura. En este nuevo paradigma de comodidad sofisticada, las bailarinas de punta afilada, también llamadas stiletto flats, se han convertido en la alternativa más chic para quienes buscan un look refinado sin sacrificar el bienestar.

La silueta más favorecedora del calzado plano

El secreto de estas bailarinas está en su punta alargada. A diferencia de las redondeadas o cuadradas, la forma afilada genera un efecto visual de piernas más largas y estilizadas, sin necesidad de tacones. Además, al afinar la línea del pie, aportan un aire más elegante y estructurado, ideal tanto para la oficina como para un cóctel.

También te interesa...
Tres películas para conocer a Greta Gerwig, la directora de Barbie
Celebridades
Tres películas para conocer a Greta Gerwig, la directora de Barbie
August 30, 2022
 · 
Erika Montejo
8 mujeres
Celebridades
De Marie Curie a Greta Thunberg: 8 mujeres que le han dado voz al feminismo
March 09, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

Firmas como The Row, Totême, Jimmy Choo o Miu Miu han apostado por este modelo en sus colecciones más recientes, combinándolo con materiales nobles —desde napa suave hasta charol o satén— que realzan su aspecto atemporal. Incluso las versiones minimalistas en cuero negro o nude se han convertido en un nuevo básico del armario cápsula.

Comodidad sin renunciar al porte

Lejos del mito de que los zapatos planos son informales, las bailarinas de punta afilada elevan cualquier atuendo. Funcionan con pantalones rectos, faldas lápiz, vestidos lenceros o jeans de mezclilla oscura. La clave está en elegir modelos con un acabado impecable y proporciones armónicas que acompañen la forma natural del pie.

El equilibrio entre estilo y ergonomía las ha posicionado como el calzado favorito de editoras de moda, estilistas y mujeres que valoran la elegancia sin sacrificios. Su versatilidad las hace adecuadas tanto para jornadas largas como para eventos formales, desplazando poco a poco al clásico tacón de aguja.

Comodidad sin renunciar al porte (1).png

Comodidad sin renunciar al porte

Getty images

El nuevo símbolo de elegancia consciente

Actualmente, el lujo se redefine bajo criterios de funcionalidad y sostenibilidad, las stiletto flats representan una nueva forma de sofisticación: silenciosa, pulida y realista. Son la prueba de que la feminidad no depende de los centímetros de un tacón, sino de la seguridad con la que se pisa.

El futuro del calzado no se trata de altura, sino de actitud. Y las bailarinas de punta afilada son el ejemplo perfecto de cómo la comodidad puede ser tan elegante como unos tacones de gala.

zapatos elegantes zapatos bajos bailarina
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
World Premiere Of Hulu's "All's Fair" - Arrivals
Moda
El truco de estilo de Naomi Watts para estilizar la silueta y parecer más alta a cualquier edad
October 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana In Hackney
Moda
Los vestidos de flores de Lady Di en los años 80 vuelven a estar de moda
October 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_563464375_18537571708035165_2303337768878651930_n.jpg
Moda
Oro y memoria, así es como Bvlgari transforma el espíritu de Frida Kahlo en una joya viva
October 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gleitze Swims Straits
Moda
El reloj que desafió al mar, la historia de Mercedes Gleitze y el origen del mito Rolex
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_565571081_18538976842062040_1925222664590345047_n.jpg
Moda
Maria Grazia Chiuri regresa al mundo de la moda con un inesperado movimiento de LVMH
El regreso de Maria Grazia Chiuri a la industria simboliza una nueva etapa para la moda italiana, donde la herencia familiar y la mirada femenina se fusionan en una visión fresca y rebelde
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In London - October 10, 2025
Moda
Julia Roberts deslumbra una vez más con su impecable dominio del power dressing
Con una corbata muy peculiar y un traje de aire andrógino, Julia Roberts vuelve a imponer su sello personal por las calles de Londres
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marc Jacobs show, Runway, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 16 Feb 2017
Moda
En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo
Los abrigos con cuello de pelo regresan en otoño 2025 como símbolo de elegancia táctil y glam contemporáneo, reinterpretando el clásico abrigo con una mirada moderna
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day Three
Moda
Así se llevan los pantalones anchos y fluidos, la prenda más versátil del otoño 2025
Los pantalones anchos y fluidos se imponen como símbolo de elegancia relajada y poder sutil en cualquier momento del día durante otoño 2025
October 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García