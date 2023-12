Top 20 de las mejores pasarelas en 2023 según Harper’s Bazaar en Español

2023 fue el año de los debuts y de las despedidas. Desde el recibimiento de figuras como Sabato de Sarno [a Gucci] y Pharrell Williams [a Louis Vuitton] hasta la salida de Sarah Burton de Alexander McQueen después de 26 años y el sensible fallecimiento del recién llegado director creativo de Moschino, Davide Renne, a los 46 años. También vimos el glorioso regreso de las top models de los 90, teniendo en pasarela a Naomi Campbell, Christy Turlington y Claudia Schiffer, así como la llegada de la Casa Dior a nada menos que la Ciudad de México para trabajar con artesanos mexicanos y hacer una colección Cruise en homenaje a Frida Kahlo. 2024 promete ser una expresión tan vasta como esta, quizá de la mano del factor común en todos: la sed por el back to basics. Aquí nuestra selección Harper’s BAZAAR de las 20 mejores pasarelas del año.

1. Versace Spring/Summer 2024

La colección primavera-verano 2024 de Versace fue un esquema romántico, con colores y telas suaves en tonos pastel. El rosa claro, azul, blanco, verde y negro fueron los colores principales, con toques ocasionales de tonos más brillantes como el rosa y el azul. Además la musa original de Versace, Claudia Schiffer, hizo su regreso a la pasarela, y también participaron Gigi Hadid y Kendall Jenner.

Fecha: Septiembre 2023

2. Jacquemus Otoño 2023 ‘Le Chouchou’

Simon Porte Jacquemus canalizó a dos de las grandes royals de la historia —ambas con antecedentes totalmente opuestos, pero no menos comentadas—, María Antonieta y la princesa Diana. Ambas fueron fuente de inspiración para la colección otoño 2023 ‘Le Chouchou’, misma que presentó en Versalles. Con una pasarela rodeada de naturaleza y asientos que eran botes flotando sobre el Gran Canal, llamó la atención la regalia con la que se presentaron tanto las prendas como la joyería.

Fecha: Junio 2023

3. Undercover RTW Spring 2024

Una colección inspirada en las plañideras Banshees del folclor irlandés con un estilo que destaca las pinturas de Helen Verhoeven con un toque oscuro y místico. Jun Takahashi trajo una nostálgica serie de prendas con mucho vuelo, transparencias y figuras florales abstractas que le dieron el toque de magia que hace mucho no veíamos en una pasarela convencional.

Fecha: Septiembre 2023

4. Ferragamo Fall/Winter 2023

Maximilian Davis demostró que el minimalismo llevado a la suma ecuación de la elegancia es simplemente adictivo para ver y usar. Además de la pasarela, la campaña fotografiada por Tyler Mitchell presentó obras de arte famosas del Renacimiento, celebrando el hogar de Ferragamo, Florencia.

Fecha: Febrero 2023

5. Gucci Spring/Summer 2024

El debut de Sabato De Sarno como director creativo de Gucci. El diseñador originario de Nápoles trajo una colección primavera-verano 2024 con minimalismo y un sentido más relajado y sobrio, apoyándose del color rojo quemado junto con negros y grises; además de los looks, sorprendió la front row con personajes como Kendall Jenner muy cariñosa con Bad Bunny.

Fecha: Septiembre 2023

6. Viktor&Rolf Haute Couture Spring/Summer 2023

Viktor&Rolf presentó una muestra de románticos vestidos de gala de tul, aludiendo a la gran tradición y a los días dorados de la Alta Costura de mediados del siglo XX. El cuerpo está construido, los hombros están al descubierto, los escotes son reveladores; la cintura se acentúa y se yuxtapone con faldas voluminosas tipo milhojas en interminables capas de tul. La paleta de colores pastel recuerda a una pintura de Boucher o Watteau, y de aquí salió el vestido viral upside down.

Fecha: Enero 2023.

7. Mugler Spring/Summer 2024

Casey Cadwallader fusionó su reverencia por el poder de las mujeres con un homenaje teatral a las criaturas marinas. La colección se presentó dentro de las salas du Carrousel bajo el Museo del Louvre, un lugar histórico para desfiles de moda en París en la década de 1990. Suspendidos desde arriba, ventiladores industriales transformaron la pasarela blanca en un teatral túnel de viento, dando vida a las siluetas como si se vieran bajo el agua.

Fecha: Octubre 2023

8. Balenciaga Haute Couture Fall/Winter 2023/24

Emprendiendo una búsqueda de la perfección, Balenciaga presentó su muy esperada 52ª Colección de Alta Costura, la tercera colección de Demna para la prestigiosa casa. Ambientado en los grandes salones de la 10 avenida George V y con música de Maria Callas, la modelo de 69 años y musa preferida de Cirstóbal Balenciaga, Danielle Slavik, abrió el desfile.

Fecha: Julio 2023.

9. Valentino ‘Un Chateau’

Para Pierpaolo Piccoli, el castillo —un chateau— funge como metáfora para las concepciones colectivas de la Alta Costura. Bajo un formidable escenario, Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford) abrió la pasarela con los jeans de lentejuelas que se hicieron virales.

Fecha: Julio 2023

10. Dior Cruise 2024: Ciudad de México

La maison elevó el legado artesanal mexicano a la Haute Couture con piezas que combinan técnicas de bordado y tejido tradicionales con las icónicas siluetas de Dior. Para realizar esto, con el cuidado y respeto que las prácticas tradicionales merecen, el equipo liderado por Maria Grazia Chiuri colaboró con maestros tejedores y orfebres mexicanos para después mostrar el resultado en el Palacio de Iturbide. Lee: Dior Cruise 2024: dónde ver el documental del desfile que se hizo en México.

Los artesanos mexicanos que colaboraron con Dior en su colección Cruise 2024 IG: dior

11. Louis Vuitton Men Spring/Summer 2024

El desembarco del músico y ahora diseñador Pharrell Williams al frente de la dirección artística de la marca de lujo Louis Vuitton agitó la Semana de la Moda masculina en París. El autor de éxitos como Happy es un declarado adicto de la moda, y su desfile debut convocó a famosos del mundo entero.

Fecha: Junio 2023.

12. Tomo Koizumi RTW Fall 2023

Con el apoyo de Dolce&Gabbana, Tomo Koizumi trajo una de las pasarelas más coloridas a Milán con el estreno de su colección de otoño de 2023 titulada Don’t Forget to Bring Flowers. Un espectáculo de tul, color y todo lo que sea voluminoso.

Fecha: Febrero 2023

13. Off-White ‘Lunar Delivery’

La colección otoño/invierno 2023 de Ibrahim Kamara allana el camino para una nueva evolución, mientras las raíces permanecen firmemente arraigadas en el enfoque visionario que Virgil transmitió a las personas a su alrededor. La mejor puesta en escena tipo Dune con la participación de Naomi Campbell.

Fecha: Marzo 2023.

14. Giorgio Armani ‘Cipria’

El maquillaje (Cipria, como en polvo compacto, el homónimo de la colección) siempre es un momento íntimo y personal, al igual que la atmósfera que impregna esta colección: el guardarropa es fluido y sublime. Las formas siguen el cuerpo y sus movimientos: vestidos sedosos que recuerdan a pijamas, chales, pulóveres, chaquetas alargadas y vestidos largos, en una paleta cosmética de tierra, bronce y polvo con toques de mandarina realzados por un abundante delineador negro.

Fecha: Febrero 2023

15. Chanel Métiers d’art 2023/24,

“El tweed es fundamental para esta colección. Pensé mucho en Gabrielle Chanel, pero no quería recrear el aspecto de Coco cuando llevaba las chaquetas del Duque de Westminster”, confesó Virginie Viard. “Tomé mi inspiración de la Coco que le dio color a sus tweeds. Les añadí un espíritu vibrante y pop”. Con una sensibilidad y una musicalidad vibrante, la colección Métiers d’art 2023/24 de Chanel evocó la siempre juvenil historia de amor entre la casa y Gran Bretaña, una aventura que se prolonga desde hace más de un siglo.

Fecha: Diciembre 2023

16. Miu Miu Spring/Summer 2023

La colección presentó un elenco de todos los géneros, desafiando la convención y abrazando nuestra nueva realidad. En colaboración con la artista Shuang Li, el hipóstilo del Palais d’Iéna fue modelado por AMO en una faceta desconocida de la realidad, una representación de las infraestructuras electrónicas submarinas físicas, los cables, que sostienen nuestras realidades digitales sincrónicas, aparentemente asomatosas.

Fecha: Octubre 2023.

17. Balenciaga Summer 2024

Un homenaje a la confección de la prenda. Una expresión personal. La pasarela tomó lugar desde un escenario teatral revestido de terciopelo rojo. Este desfile fue un reflejo del mundo de Demna y de las identidades que componen su comunidad. La banda sonora a cargo de BFRND incluye 3 elementos auditivos: orquesta, piano y electrónica, y una voz en off de Isabelle Huppert recitando instrucciones sobre cómo confeccionar una chaqueta a medida del manual.

Fecha: Octubre 2023

18. Dior Spring/Summer 2024

La artista Elena Bellantoni hizo una pieza inmersiva titulada NOT HER, una instalación de video que ocupa todas las paredes de la escenografía en la que vemos una sucesión de figuras femeninas (incluida la propia artista) reelaboradas por ella en un espíritu pop, utilizando imágenes de anuncios sexistas y frases contrapuestas para responder al estereotipo dominante: “no es ella, ya no es todo eso”.

Fecha: Septiembre 2023

19. Bottega Veneta RTW Spring 2024

Matthieu Blazy adentró al público a un escenario de azulejos de brillante azul que recordaban a una piscina. Sobre él, un mapa impreso en tamaño gigante. Destacaron los suéteres y abrigos extragrandes, los tejidos de cuero y el tweed.

Fecha: Septiembre 2023

20. Carolina Herrera Fall/Winter 2023

Esta temporada la mujer Carolina Herrera se transforma en una moderna emperatriz, y celebra su apreciación imperturbable por la belleza y el glamur, igual que la emperatriz Elisabeth de Austria “Sisi”, que inspiró la colección de Wes Gordon. Vestidos con escotes verticales y románticos pliegues espirales con una vívida paleta de colores joya en suntuosas texturas de terciopelo y tafetán negro, con bordado dorado.

Fecha: Febrero 2023