Pharrell Williams: 5 claves para entender su llegada a Louis Vuitton

El desembarco del músico y ahora estilista Pharrell Williams al frente de la dirección artística de la marca de lujo Louis Vuitton agita la Semana de la Moda masculina en París, que arranca este martes (20 junio 2023). El autor de éxitos como Happy es un declarado adicto de la moda, y su desfile debut promete convocar a famosos del mundo entero. Pero, ¿cómo llegó Pharrell hasta aquí? Un paso de la música a la moda con gran trascendencia —y aquí las 5 claves para comprenderlo.

Pharrell Williams, el nuevo director creativo de Louis Vuitton para ropa masculina que decidió poner a Rihanna en el billboard

Mulato y creador multifacetas, Pharrell Williams encarna uno de los grandes objetivos del sector del lujo: atraer a un cliente joven y diferente, originario de minorías y consumidor de ropa informal. Con cerca de 15 millones de abonados en Instagram, Williams sucede en el cargo de Louis Vuitton a Virgil Abloh, quien fue el primer director artístico negro en una casa de lujo, y que falleció en noviembre de 2021.

El presidente del poderoso grupo francés LVMH, el multimillonario Bernard Arnault, declaró que había visto los primeros bocetos de la colección y que le parecían “muy, muy interesantes”. “Es una de las colecciones más esperadas de la Semana y un momento especial para la historia de la moda”, explicó a AFP Alexandre Samson, responsable del departamento alta costura y creación contemporánea en el Museo de la Moda de París.

La moda masculina gana lenta pero firmemente espacio en el sector del lujo. “El cuestionamiento del género, la masculinidad, le permite [a Williams] tener expresiones mucho más creativas sin ser caricatural”, resume la analista francesa Pascaline Wilhelm. Y para reforzar la campaña de relaciones públicas, este creador presentará también una exposición paralela, “Just Phriends”.

El cantante de 50 años generó enormes expectativas con el billboard sobre el Musée d’Orsay en París con Rihanna mostrando su baby bump para iniciar la campaña que él dirigirá. “Tener a una mujer embarazada modelando para la línea de hombres es el nivel que necesitábamos”, escribió una usuaria con emoción por el futuro que le depara a la casa de lujo con Williams al frente.

1. Fundador y magnate de la moda

Pharrell llamó la atención del público convirtiéndose en diseñador y emprendedor a través de sus líneas de ropa Billionaire Boys Club & Ice Cream. El BBC lo fundaron Pharrell y Nigo en 2003, convirtiéndose en una “marca reconocida a nivel mundial de ropa, accesorios y estilo de vida, cuya mezcla de moda urbana y lujo ha influenciado innumerables ámbitos de la moda, música, diseño y cultura”. Su slogan es “la riqueza está en el corazón y la mente. No en el bolsillo”.

2. Reinvención con Chanel

En 2019 el cantante y productor anunció una colaboración inédita con Chanel para lanzar una colección cápsula. Bajo el nombre de Chanel Pharrel, esta línea fue el primer proyecto como co-diseñador del intérprete de Happy, y no solo eso, el propio Williams también formó parte de la campaña publicitaria. Como sabemos, esta no se trataba de una elección a la ligera, ya que Pharrel mantuvo una estrecha relación con la maison desde hace años, de la misma manera que la mantenía con Karl Lagerfeld quien, según el cantante, fue el mismo que eligió el nombre de la colección

“Amo y celebro la individualidad”, estas eran las primeras palabras del artista al comienzo del vídeo del making of que compartió. “Esta campaña y esta película son sobre una colección de cápsulas, algo que nunca han hecho en la historia de la marca. Gabrielle ‘Coco’ Chanel no vio particiones. Y es interesante, porque tampoco lo hizo la marca a la hora de darme una oportunidad. No vieron las particiones”, concluía.

3. “No soy un ícono de moda, solo estoy inspirado”

Pharrell Williams recibió el premio Fashion Icon 2015 y en el discurso habló sobre su trayectoria estilística —atribuyó su inclinación temprana por personalizar sneakers Chuck Taylor como una inspiración clave—. “La libertad es lo que tú quieras que sea”, dijo.

”...cuando alguien confía en ti también te liberan de la naturaleza ubicua de la matrix de las opiniones. Son esas personas las que conspiraron para que yo esté aquí en este momento. Gente que realmente te entiende y ven algo en mi que yo jamás podré ver, así que tuve que confiar. Confié en que lo que decían y cómo me sentía no era un error. Que lo que nos hace diferentes es lo que nos hace especiales”.

“Nadie tiene mejor estilo que la gente americana en su día a día. Nunca seré tan cool como ellos, pero puedo tomar notas. No soy un ícono de moda, solo estoy inspirado”.

4. El ‘padrino’ del streetwear

“Si ‘cool’ fuera una persona, sería Pharrell. No solo por sus looks y sentido del estilo, sino por su amabilidad y apertura. No puedo imaginar a alguien que no esté seducido por él”, dijo tiempo atrás la icónica diseñadora y presidenta de la CFDA (Consejo de diseñadores de moda americanos) Diane von Furstenberg. Efectivamente, si el estilo de Williams se describiera con un adjetivo, sería cool, y esto, además de cinjuntarlo con su personalidad, se logra gracias a la revolución que le ha dado al streetwear.

Pharrell frecuentemente adopta la estética de la cultura urbana en sus elecciones de moda. Incorpora elementos como siluetas holgadas, pantalones anchos y prendas informales típicas del streetwear, como sudaderas con capucha, camisetas y gorras de béisbol. Además combina sin esfuerzo piezas de diseñador de alta gama con marcas de streetwear más asequibles, creando una mezcla de elementos de lujo y casuales. Este enfoque muestra su capacidad para componer un atuendo que combina la estética de la alta moda con la comodidad.

Pharrell Williams & Central Cee juntos (2023) pic.twitter.com/euAVWSkdMI — rap out of context (@rapoutcontext) June 11, 2023

Pharrell Williams LV denim SS24 for his upcoming fashion show. pic.twitter.com/hnTkzfqcKW — 1hunnid (@LilK16838223) June 19, 2023

5. Un modista que busca la paz mundial

Aún con la atención mediática, Pharrell conserva su labor en el activismo y constantemente promueve la búsqueda por un equilibrio en este ajetreado mundo. “Todos pueden encontrar su propio camino hacia la felicidad, la comprensión y la verdad. Me intriga la idea de participar en una conversación con personas de todo el mundo sobre lo que la felicidad significa para ellos”, dijo el cantante tiempo atrás por el International Day of Happiness, donde comparte un mensaje para hablar de la importancia de usar la felicidad para promover la paz mundial.

Con esto no resulta extraño que el ahora estilista en Louis Vuitton haya sacado una marca que hablara del bienestar: Humanrace. “Humanrace ofrece productos de skincare y perspectivas útiles para ayudar a todas las personas a profundizar su comprensión de sí mismas y enriquecer su compromiso con el bienestar diario. Creemos que el bienestar es nuestro recurso más valioso y estamos trabajando para crear un futuro donde sea accesible para todos”, reza la descripción de la marca.

Cuando te escuchas a ti mismo y te sientes cómodo con quien eres, llevas lo que sientes que se ajusta y se ve bien en ti. Y ya está. dijo pharrell williams a gq en 2019.

Con información de AFP.