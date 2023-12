Dior Cruise 2024: dónde ver el documental del desfile que se hizo en México

La relación entre la casa Christian Dior y México es innegable, entre ambos referentes culturales existe una simsiosis histórica desde que la genial Marguerite Rostan fue elegida como la única embajadora de la moda capaz de traducir el estilo de la Maison francesa para Palacio de Hierro en México. La colección Cruise 2024 de Maria Grazia Chiuri llegó a territorio nacional el pasado 20 de mayo de 2023 en el Palacio de Iturbide con una colección inspirada en Frida Kahlo y en la que varios artesanos mexicanos que colaboraron. Meses después y antes de despedirnos del año, la maison finalmente hace público el documental Dior Metamorphosis, la historia de Dior en México con material inédito y la historia de las manos mexicanas que hicieron realidad la colección.

¿Dónde ver el documental de Dior Cruise 2024 en México?

‘Dior Metamorphosis:' The Story of Dior in Mexico se puede descubrir en el canal de YouTube de Dior desde el 6 de diciembre de 2023, a las 3 p.m., hora de Europa Central (CET).

¿De qué trata ‘Dior Metamorphosis’?

La maison elevó el legado artesanal mexicano a la Haute Couture con piezas que combinan técnicas de bordado y tejido tradicionales con las icónicas siluetas de Dior. Para realizar esto, con el cuidado y respeto que las prácticas tradicionales merecen, el equipo liderado por Maria Grazia Chiuri colaboró con maestros tejedores y orfebres mexicanos, quienes aportaron su talento y pasión en la creación de las prendas únicas que hoy han conquistado a la industria de la moda.

Para esta colección única, Maria Grazia invitó a la curadora Circe Henestrosa, experta en Frida Kahlo y savoir-faire mexicano, para reunir a artesanos de diferentes grupos nativos. Con un territorio tan vasto y diverso, este país alberga numerosas comunidades cuya identidad está moldeada por sus tradiciones textiles y sartoriales. Desde el estudio de diseño instalado en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde tuvo lugar el défilé, el documental retrata todo el proceso artístico de la Directora Creativa de las líneas femeninas de Dior, una conversación virtuosa y una sinergia de excelencia entre los gestos infinitamente meticulosos de los ateliers de Dior y las técnicas ancestrales de las sociedades indígenas.



Un viaje de ensueño que comienza en la región de Oaxaca , con el encuentro con Remigio Mestas , un tejedor de oficio, que ha supervisado la creación de cuatro huipiles.

, con el encuentro con , un tejedor de oficio, que ha supervisado la creación de cuatro huipiles. Esta increíble aventura continúa en San Cristóbal de Las Casas , donde Pedro Meza dirige la asociación Sna Jolobil ; él ha ideado un gabán reinventado para evocar los contornos de la emblemática chaqueta Bar.

, donde dirige la asociación ; él ha ideado un gabán reinventado para evocar los contornos de la emblemática chaqueta Bar. La cautivadora epopeya se extiende luego a San Lucas Redención, Sans Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco y Oaxaca , donde Narcy Areli Morales supervisa la producción de un método de bordado conocido como pepenado fruncido.

, donde supervisa la producción de un método de bordado conocido como pepenado fruncido. La parada final: Yolcentle, cerca de Puebla, cuenta con un taller co-fundado por Hilan Cruz Cruz, donde se han desarrollado una serie de camisas y vestidos bordados.

Estos diálogos maravillosamente tejidos han dado vida a siluetas excepcionales de Dior. Más que nunca, destacan la belleza plural de las costumbres mexicanas de larga data. Una odisea fascinante concebida como una partitura colectiva.