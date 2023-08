Los peinados más icónicos de las supermodelos en la década de los 90

La década de 1990 presenció el surgimiento de numerosas supermodelos que se convirtieron en figuras icónicas en la industria de la moda y la cultura pop. Algunas de las supermodelos más importantes de esa época incluyen a Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington y más —de hecho ellas cuatro saldrán en una nueva serie llamada The Supermodels, y aquí te contamos todo—. Pero su estilo no eran lo único que las hacía brillar, pues el peinado era un must al momento de mostrarse al mundo tanto en la pasarela como fuera de ella. La cantante Jill Scott suele decir, “el cabello es joyería, es un accesorio”, y las supermodelos de los noventa lo tenían muy en claro. Por eso te daremos un desplegado de los peinados que trascendieron hasta su gran reconocimiento hoy día, y la muy grande probabilidad de que los veremos replicados este 2023-2024.

1. El afro blowout de Naomi Campbell

getty

A sus 53, vemos a una Naomi Campbell con cabello ultra lacio acomodado en una línea central. Pero en los noventa, era una Naomi con un afro desenfadado y rizos amplios que se desplegaban en una cabellera de gran volumen y forma.

2. El curly blowout de Cindy Crawford

Cindy, de 57, ha sido fiel al mismo peinado por los últimos 20 años, un glamuroso curly blowout que no falla en las alfombras rojas y es insignia en Hollywood. Para una supermodelo, era símbolo de sensualidad y feminidad, como bien representaba Crawford.

3. La media coleta de Kate Moss

getty

Kate Moss redefinió la industria del modelaje con su aspecto delgado y estilo heroin chic (no estamos diciendo que sea sano hablar de ello), y en cuanto a su peinado usaba constantemente una media coleta hacia atrás con cabello suelto que resaltaba sus facciones y daba un aire sumamente noventero.

4. El cabello corto de Linda Evangelista

getty

Famosa por su habilidad camaleónica para transformarse en sesiones de fotos, Linda Evangelista acuñó famosamente la frase: “No nos levantamos por menos de $10,000 al día”. Fue celebrada por su versatilidad y capacidad de adaptación, y su cabello era representación de ello: cómo olvidar las pasarelas y portadas con un cabello corto, casi pixie, peinado hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo o pintado en su totalidad.

5. El ‘blonde bombshell’ de Claudia Schiffer

El estilo de Claudia Schiffer podía describirse como la personificación del glamour clásico con un toque contemporáneo. Su exuberante cabello rubio, a menudo peinado en ondas voluminosas o rizos cascada, irradiaba un aura de elegancia atemporal.

6. El shaggy pelirrojo de Helena Christensen

getty

Con su aspecto único que combinaba sensualidad y un toque de encanto bohemio, Helena Christensen fue un elemento constante en las pasarelas y campañas durante la década, de la mano de un corte shaggy y desenfadado que le caracterizaban con una encantadora rebeldía adelantada a su época.

7. El corte bob de Amber Valletta

getty

Conocida por su estilo vanguardista y su presencia imponente, Amber Valletta fue una figura clave en la escena de la moda de los años 90, encarnando el espíritu de individualidad de esa época con un corte bob que hoy día es sumamente popular para las mujeres que disfrutan del buen estilo rompiendo el estatus quo.

8. Los recogidos de Tatjana Patitz

getty

La belleza exótica y rasgos distintivos de Tatjana Patitz la convirtieron en una supermodelo destacada; y aunque ya no está con nosotros, la recordamos con los mejores recogidos de las pasarelas, desafiando las leyes de la física con diseños ondulados fuera de serie.