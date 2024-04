Nicole Kidman: dos hijos adoptivos, una biológica y la cuarta por gestación subrogada. Así es su gran familia

Nicole Kidman se ha convertido en la primera australiana en recibir el prestigioso premio Lifetime Achievement del American Film Institute, y estuvo acompañada nada menos que de su esposo Keith Urban y sus dos hijas, Sunday (16)y Faith (14). Honrada por su carrera cinematográfica, Kidman recibió el premio de las manos de su querida amiga Meryl Streep en el escenario. Recordemos que la estrella de Practical Magic tiene dos hijos más, adoptados de su anterior matrimonio con Tom Cruise: Isabella, nacida en diciembre de 1992, y Connor, nacida en enero de 1995. Sin embargo, debido a las diferencias religiosas, su relación es ahora distante, ya que han optado por seguir la Cienciología, una religión que prohíbe el contacto con padres que no comparten la misma religión.

¿Cuántos hijos tiene Nicole Kidman?

Nicole Kidman tiene cuatro hijos: dos hijos adoptivos, una hija biológica y su cuarta hija nacida por gestación subrogada. Con Tom Cruise adoptó a Isabella Jane Criuse (1992) y a Connor Anthony Cruise (1995). Con su actual esposo, el cantante y músico Keith Urban, tienen dos hijas, Sunday Rose Kidman Urban (2008) y Faith Margaret Kidman Urban (2010 por gestación subrogada).

¿Cuántos hijos tiene Tom Cruise y Nicole Kidman?

Los dos hijos de Nicole y Tom fueron adoptados a los pocos días de haber nacido. “Desde el momento en que Tom y yo nos casamos, quise tener hijos”, dijo Kidman a Vanity Fair en 2007. “Y perdimos un bebé al principio, así que eso fue realmente muy traumático. Y fue entonces cuando decidimos adoptar a [nuestra hija] Bella”. Después Connor llegó a sus vidas y seis años después la pareja terminó en divorcio. “Me casé muy rápido y muy joven”, dijo Kidman en 2012. “Pero no me arrepiento de eso porque me dio a Bella y a Connor, y tuve un matrimonio fantástico durante mucho tiempo”.

Bella (31) se graduó de la Delmar Academy of Make-up and Hair, pero después transicionó a la moda y finalmente se dedica a la ilustración y artes visuales. En su sitio web describe, “Bella ha estado dibujando desde que sus pequeñas manos pudieron coger un lápiz. Desde entonces, ha estado evolucionando en sus artes. Su medio favorito siempre fue el bolígrafo y el papel durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, ahora está incursionando en otros formatos y medios, incluyendo el digital”. Se casó a los 22 años con el consultor informático británico Max Parker, y ni Tom ni Nicole asistieron a la boda.

Connor (29) probó un poco de suerte con la actuación y la música, hasta que decidió hacer una vida más alejada de lo público. Ahora reside en Florida y se dedica en gran parte a la pesca, como informaron a People en 2018: “Connor tiene una vida bastante sencilla en Clearwater. Vive en su propia casa en una comunidad de Cienciología. Su vida gira en torno a la pesca en alta mar. Tiene muchos amigos y parece ser muy querido”.

La actriz Nicole Kidman y sus hijos Connor (izquierda) e Isabella (derecha) asisten a un juego entre Los Angeles Lakers y Miami Heat en el Staples Center el 25 de diciembre de 2004 en Los Ángeles, California. getty images

¿Quiénes son las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban?

Nicole y Keith se convirtieron en padres con el nacimiento de Sunday (quien se llama así por ser “el día de la semana preferido” de sus papás), pero cuando la actriz quería convertirse en madre después de los 40, vivió algunas complicaciones. Primero probaron tratamientos IVF, pero cuando los resultados fueron negativos, el doctor les sugirió que optaran por gestación subrogada. “Quien haya estado en el lugar de querer otro hijo o querer un hijo sabe la decepción, el dolor y la pérdida que se experimentan al intentar y luchar con la fertilidad”, dijo la actriz de Rabbit Hole a 60 Minutes Australia.

La pareja utilizó una gestante debido a sus problemas de fertilidad. “El amor que sentí... ella fue la mujer más maravillosa por hacer esto por nosotros. Estábamos desesperadamente deseando otro hijo”, expresó Nicole sobre la experiencia con gestación subrogada.

Ambas hijas fueron criadas en Nashville y ocasionalmente hacen apariciones públicas con sus papás, pues en familia respetan mucho la privacidad de sus hijas menores de edad.