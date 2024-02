La condición que cumplen Blake Lively y Ryan Reynolds para conservar su matrimonio de 12 años

Gracias a Blake Lively y Ryan Reynolds seguimos creyendo en el amor. La pareja de actores encabeza la lista de las power couples preferidas de Hollywood, no sólo por ser un atractivo dúo, sino porque han mostrado tener una complicidad única a su propia manera. Tras 12 años de matrimonio y cuatro hijos juntos, Blake y Ryan aún mantienen sus profesiones a la alza y una vida privada en familia, ¿cuál es el secreto tras este éxito? Al parecer la actriz de Gossip Girl dio una pista.

La condición de Blake Lively y Ryan Reynolds para durar 12 años de matrimonio

La actriz de The age of Adaline habló de la importancia en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal en un programa con su compañera Amber Tamblyn. “Cuando Ryan y yo nos juntamos, establecimos una regla de no trabajar al mismo tiempo”, dijo Lively, “para poder siempre priorizar nuestra vida personal. Eso requiere trabajar realmente duro cuando no estamos trabajando. Así como la planificación financiera y mantener eso, requiere equilibrio”.

Lively reveló que estaba “acostumbrada a trabajar duro y seguir y seguir y seguir sin parar”, especialmente durante Gossip Girl. Por otro lado, Ryan ya había hablado con la revista People sobre cómo traen a consciencia la convivencia con sus hijos: “Creo que se trata más de hablar con ellos sobre todo, Es genuino cuando digo que me intereso mucho en sus días y cómo les está yendo”.

¿Dónde se conocieron Ryan Reynolds y Blake Lively?

Blake Lively y Ryan Reynolds se cruzaron por primera vez en 2010, mientras filmaban la película de superhéroes Green Lantern. Interpretaron los roles principales, con Reynolds como el Linterna Verde titular y Lively como su interés amoroso, Carol Ferris. Sin embargo, ambos actores estaban involucrados en otras relaciones. Reynolds estuvo casado con la actriz Scarlett Johansson (de 2008 a su separación en 2010) y Blake estaba saliendo con su coestrella de Gossip Girl, Penn Badgley.

En 2011 salieron en una cita doble, pero entre ellos hubo una química irrefutable. Años atrás, Ryan reveló el momento en el que supo que Lively era la mujer indicada para él. “Estábamos platicando en un pequeño restaurante en Tribeca que abre hasta muy tarde, de repente comenzó una canción y le dije: '¿quieres bailar?’. El lugar estaba completamente vacío. Fue uno de esos momentos donde, a la mitad del baile, pensé: ‘creo que acabo de cruzar una de esa líneas’. Después la acompañé a su casa y, ya saben, no necesito decir qué es lo que pasó después de eso”.

¿Cuántas veces se ha casado Ryan Reynolds?

Ryan Reynolds se ha casado dos veces. Su primer matrimonio fue con la actriz Scarlett Johansson en 2008, pero se divorciaron en 2011. Luego se casó con la actriz Blake Lively en 2012, y siguen juntos hasta el día de hoy.

¿Cuántos hijos tiene la actriz Blake Lively?

Blake Lively y Ryan Reynolds tienen cuatro hijos nacidos en diciembre 2014, septiembre 2016, octubre 2019 y febrero 2023. La familia reside en Pound Ridge, Nueva York.