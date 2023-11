Ellos son los adorables hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds

Desde que nos enteramos en 2010 que Blake Lively y Ryan Reynolds eran pareja —en el estreno de la película de Linterna Verde—, se convirtieron en una de las parejas favoritas de miles de personas alrededor del mundo. Sabemos que a la pareja le gusta mantener su vida privada fuera del foco de las redes sociales, por lo que no nos sorprendió enterarnos que la pareja mantuvo el nacimiento de su tercer hijo como un secreto, por poner un ejemplo. Pero, ¿quiénes son los cuatro hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds?

¿Cuántos hijos tiene la actriz Blake Lively?

Blake Lively y Ryan Reynolds tienen cuatro hijos nacidos en diciembre 2014, septiembre 2016, octubre 2019 y febrero 2023. La familia reside en Pound Ridge, Nueva York.

¿Cómo se llaman los hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds?

Son tres hijas y un cuarto bebé cuyo género aún es desconocido, pues la pareja decidió ser muy privada respecto a esto. James, la hija mayor, lleva este nombre en honor a su fallecido abuelo, el papá de Ryan Reynolds —y sobre tener un nombre “poco común” para una niña, Blake dijo en 2015, “a mí me gustó tener nombre de niño. Pensé que podía pasárselo”.

Inez es la segunda hija, quien según sus papás afirman de broma, tiene un “lado oscuro” —“le encantan los supervillanos. Cuando vemos La Bella y la Bestia, su personaje favorito es Gastón”, dijo Ryan en una entrevista.

Betty es la tercera hija, quien presuntamente recibió este nombre porque viene de la familia de su papá, y también el nombre que le puso a su marca de bebidas sin alcohol, Betty Buzz.

Aún no se revela el nombre del cuarto bebé y tampoco se sabe el género. Pero dada la amistad que existe entre Blake y Taylor Swift, varias Swifties han apuntado que quizá es una niña de nombre Daisy Mae, ya que fue el nombre mencionado en la canción You’re On Your Own Kid. Recordemos que para ‘Folklore’ Taylor usó los tres nombres de las tres hijas de Ryan y Blake.

Blake Lively con su hija James Reynolds. getty

Blake Lively con su hija Inez Reynolds. getty

¿Cuántos años tienen los hijos de Blake Lively?

James Reynolds tiene 8 años; Inez Reynolds tiene 7; Betty Reynolds tiene 4 y el cuarto bebé tiene nueve meses de nacido.

Durante su cuarto embarazo, Blake hizo una publicación en Instagram para evitar que los paparazzi invadieran su casa tratando de conseguir fotografías. “Aquí hay fotos mías embarazada en tiempo real para que los 11 chicos que esperan afuera de mi casa en busca de fotos me dejen en paz. Me asustan a mí y a mis hijos. Gracias a todos los demás por todo el amor y respeto, y por seguir dejando de seguir cuentas y publicaciones que comparten fotos de niños. Ustedes tienen todo el poder contra ellos. Y gracias a los medios que tienen una Política Sin Niños”.

Blake Lively embarazada de Betty Reynolds en 2019. getty