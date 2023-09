Twiggy (74), ¿qué ha sido de la modelo e ícono de 1960?

Twiggy rompió el molde de la belleza en los años 60s con su corte pixie y sus enormes pestañas. Fue declarada una de las primeras supermodelos en 1968, junto con Jean Shrimpton y Veruschka, y también es una de las primeras modelos en retratar un look andrógino. Considerada la modelo original, Twiggy tenía su propio programa de entrevistas titulado Twiggy’s People y con el paso del tiempo su imagen ha perdurado. Por eso, a sus 74 años (19 de septiembre), sigue mostrándole al mundo de qué está hecha.

¿Cuántos años tiene Twiggy la cantante y modelo?

Twiggy tiene 74 años —originalmente llamada Lesley Lawson; nació en Inglaterra en 1949 siendo la tercera hija de Nellie Lydia y William Norman Hornby.

La influencia de Twiggy en el modelaje inició con Jean Shrimpton (modelo y actriz británica), y que su look fue inspirado por la modelo y fotógrafa Pattie Boyd. La carrera de Twiggy despegó a sus tan solo 16 años de edad, ya conocida como el rostro del ’66.

Pero después de formar una carrera como modelo y ser una de las figuras con estilo andrógino más famosas de la época, en los setenta decidió abandonarlo para volverse actriz —"¡No puedes ser un gancho de ropa por el resto de tu vida”, dijo en su momento. Después de un corto plazo por el modelaje, Twiggy desarrolló un fuerte gusto por el cine y su película debut fue The Devils, seguido de The Boy Friend (1971) con la que ganó dos Golden Globes. Y por si el modelaje y el cine no fueron suficiente, también probó suerte con la música —hizo su single ‘Zoo de Zoo Zong'— y después apareció en televisión —fue juez de America’s Next Top Model—.

¿Qué pasó con la modelo Twiggy?

Twiggy sigue a la vanguardia de la moda para mujeres de su edad, y en el camino ha hecho otras cosas: lanzó una línea de diseño de interiores y su álbum ‘Romantically Yours’. Además tiene un podcast llamado Tea With Twiggy, descrito como “una charla íntima semanal con Twiggy e invitados especiales como Joanna Lumley, Lynda La Plante, Elaine Paige, Gyles Brandreth, Christopher Biggins, David Threlfall, Robert Lindsay, Myleene Klass y más”.

En 2022, la cineasta Sadie Frost se alió con Twiggy para hacer el primer documental virtual sobre su vida, donde hicieron recreaciones del Londres de 1960 y las memorias de la modelo en aquel tiempo. Además en 2019 la nombraron Dame Comandante de la Orden del Imperio Británico y se ha proclamado activista y vocera en cuanto a temas como cáncer de mama, bienestar de los animales y campañas en contra del uso de piel de animales.

A sus 74 años, participó en la pasarela para MAC en el marco del London Fashion Week y recreó una de sus icónicas fotografías sosteniendo un bolso Louis Vuitton en 1967 para una nueva campaña de Vogue.