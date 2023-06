Astrud Gilberto: cómo la verdadera ‘chica de Ipanema’ se volvió un ícono sixties

Con unos versos cantados en inglés con voz suave y melancólica, la brasileña Astrud Gilberto se convirtió en “la chica de Ipanema”, primera “reina de la bossa nova”. Mundialmente conocida por su versión en inglés de Garota de Ipanema, Astrud falleció este 5 de junio 2023 a los 83 años, como informó su familia en redes sociales.

“Vengo a traer la triste noticia de que mi abuela se convirtió en una estrella hoy y está al lado de mi abuelo Joao Gilberto”. escribió Sofia Gilberto, nieta de la cantante, la madrugada de este martes.

¿Quién fue Astrud Gilberto, la ‘reina del bossa nova’?

Nacida el 30 de marzo de 1940 en Bahia (noreste brasileño), de madre brasileña y padre alemán, Astrud Weinert creció en Rio de Janeiro y a los 19 años se casó con Joao Gilberto, cuyo álbum “Chega de Saudade” acababa de seducir a los brasileños, en un nuevo ritmo de bossa nova.

Convertirse en ‘la chica de Ipanema’ con estilo

Fue en Nueva York donde Astrud grabó Girl From Ipanema junto al cantante y guitarrista Joao Gilberto, entonces su marido, y el saxofonista estadounidense Stan Getz, por quien se separaron. Astrud decía que debía su popularidad a una propuesta inesperada de Gilberto, en medio de un ensayo con Getz, para que cantara un coro en inglés. “Esta canción te va a hacer famosa”, le predijo Getz en el estudio de grabación.

Astrud Gilberto convirtió Garota de Ipanema —la famosa canción de Tom Jobim y Vinícius de Moraes— en un hit mundial con su versión en inglés. Esa versión la convirtió en la primera brasileña nominada a los Grammy, premio que ganó en la categoría de mejor canción del año en 1965.

A los 24 años, con mirada tierna, la guapa morena conquistó de inmediato al público pero, para vencer su miedo al escenario tuvo que tomar clases de interpretación en la escuela Stella Adler de Nueva York. El concierto de los tres amigos en el Carnegie Hall de Nueva York en octubre de 1964 los llevó a la cima.

‘Fly Me To The Moon’ (1972) fue el otro gran éxito de Astrud, quien se convirtió en compositora con los álbumes ‘Astrud Gilberto Now’ y ‘That Girl From Ipanema’. Su timidez vencida le permitió realizar giras por Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa, con su grupo de músicos, entre ellos Marcelo Gilberto, uno de sus dos hijos.

Todos observaban a ‘la chica de Ipanema’ como un fenómeno de su época, pero no por eso recibió menos críticas. Vivió un tiempo consternada por los comentarios negativos, y sus relaciones amorosas no prosperaban —se quedó un buen rato como madre soltera.

Farewell Astrud Gilbertopic.twitter.com/HgaoO5oU1R — Tim Burgess (@Tim_Burgess) June 6, 2023

“Fue un tiempo muy difícil”, dijo en 2002. “Además de estar en medio de una separación y lidiar con las responsabilidades de ser madre soltera y tener una nueva y exigente carrera, también estaba enfrentando el hecho de estar sola por primera vez en mi vida, en un país extranjero, viajando con un niño, teniendo dificultades financieras... y, por supuesto, lamentablemente, completamente ingenua para lidiar con los ‘lobos disfrazados de ovejas’”.

2001 fue el de la última aparición en escena de la artista que, tras un Latin Jazz USA Award se ganó un lugar en Nueva York en el Salón de la Fama de la Música latinoamericana, el International Latin Music Hall of Fame. En 2008, un Grammy Latino la premió por toda su carrera. Lejos de los flashes, Astrud Gilberto vivía en Filadelfia, donde se dedicaba a pintar y luchar por la defensa de los derechos de los animales. Fue autora del ensayo ‘Animals, They Need Our Help!!!’.

Con información de AFP-