New York Fashion Week: los momentos más destacados

La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) Primavera/Verano 2024 se lleva a cabo del 8 al 13 de septiembre de 2023. El evento ha contado con presentaciones de más de 200 diseñadores, incluyendo tanto nombres consolidados como talentos emergentes. Sabemos que esta semana se consolida como una exhibición de las últimas tendencias en moda, así como una celebración de la creatividad y la innovación. Este año el impacto no fue menor, y tuvimos desde el retorno de Ralph Lauren a la ciudad que nunca duerme, un concierto de Sia y el debut de Peter Do como director creativo de Helmut Lang. Estos y más son los momentos icónicos del New York Fashion Week.

Además de los desfiles de moda, la NYFW también incluye una serie de otros eventos, como paneles de discusión, fiestas y exposiciones. La semana fue un importante impulsor económico para la Ciudad de Nueva York, y ayudó a promover la ciudad como una capital global de la moda.

1. Christy Turlington desfiló para Ralph Lauren

Christy Turlington (seguida de Natalia Vodianova) lideró el cierre del desfile de Ralph Lauren, mismo que tomó lugar en el Brooklyn Navy Yard y donde Lauren recreó una especie de granero para mostrar sus diseños. Era uno de los shows más esperados, considerando que el diseñador de 83 años no se había presentado en NYFW desde septiembre de 2019. Turlington cerró con un vestido dorado descubierto de un hombro y ceñido de la cintura —“mi colección de primavera de 2024 para mujeres se trata de un nuevo tipo de romance: fresco y sofisticado”, dijo Lauren.

2. Sia dio un concierto en el show de Christian Siriano

El diseñador de modas americano Christian Siriano celebró 15 años en la moda, y fue excusa suficiente para que Sia se presentara en su pasarela mientras las modelos lucieron una moda nostálgica inspiradas en el ballet clásico. La cantante de 47 años lució un extravagante vestido de volantes pomposos en escalera con efecto ombré de rosa a morado y la icónica peluca que le caracteriza en tono rosa pastel y un moño gigante.

3. Peter Do en su debut con Helmut Lang

A la moda le encanta un cambio de imagen. Y Peter Do electrificó a Helmut Lang. Inspirado, tal vez, por la colección FW ’94 que define la carrera de Lang, Do agregó fajas rojas y amarillas de frambuesa, rayas, cinturones y arneses a blazers de caja, abrigos y pantalones notablemente de media altura a su colección; ya es s conocido por sus diseños minimalistas y elegantes que están confeccionados con materiales de alta calidad. Do nació en Biên Hòa, Vietnam, y se mudó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 10 años, estudió diseño de moda en el Fashion Institute of Technology en la ciudad de Nueva York, y después de graduarse en 2014, recibió el primer Premio de Graduados LVMH.

4. Jacky Bracamontes e Hilaria Baldwin estuvieron en el front row de Paris Rodríguez

La diseñadora colombiana Paris Rodríguez se presentó en la pasarela oficial de NYFW en el Rockefeller Center, “justo donde a los 14 años me paraba con mi tía para mirar las tiendas y los rascacielos”, recordó Paris. En el show On x Set también se presentaron diseñadores Latinoamericanos como Benito Santos, Bala di Gala y Carlos Pineda. Su colección, primavera verano 2024, llamada “Divine”, se inspiró en “la magia que tenemos los seres humanos para ser resilientes, esa magia que nos llena y nos ayuda a seguir luchando por nuestros sueños”, contó Paris al final del desfile, en cuyo front row estuvieron Hilaria Baldwin -esposa de Alec Baldwin- y la actriz mexicana Jacky Bracamontes.

4. Mirror Palais y las creaciones estilo corsé

Un año después de su debut en NYFW, regresa Marcelo Gaia, mente tras Mirror Palais, con la colección The Return of Glamour, siendo un despliegue de moda tanto femenina y delicada, como misteriosa y sensual. Faldas maxi de cintura baja, un sinfín de lazos, tela transparente y vestidos con los laterales al estilo corsé hicieron de la propuesta de Mirror Palais una que nos transporta a la regencia inglesa con un toque de modernidad.

5. Avril Lavigne mostró su lado punk en el NYFW

Avril Lavigne no escatimó en la producción para asistir a varios shows del New York Fashion Week, y deleitó a sus seguidores con varias propuestas de estilo punk, demostrando que el género y la moda no están para nada peleados. La cantante posó con una peluca lacia y extra larga en tono platinado junto a Janet Jackson y Kesha para presenciar el show de Christian Siriano, pero también se le vio en el show de Dion Lee con Hayley Williams y usando un labial negro en la comisura de los labios, con una raya en medio.