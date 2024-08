Los vestidos boho más bonitos para agosto 2024 y podrás usar todo el otoño

Los vestidos boho han encontrado su lugar en el mundo de la moda, convirtiéndose en un elemento básico durante todo el año —incluso cuando las temperaturas bajan y las hojas cambian de color, estas prendas de libres y fluidas mantienen su encanto y relevancia. El atractivo de los vestidos boho durante la temporada de otoño se puede atribuir a su versatilidad, comodidad y la manera effortless en que se mezclan con la estética otoñal. Su capacidad para ser combinados con diversas piezas, junto con los típicos tonos otoñales, los hace perfectos para el clima en transición: desde llevarlos con cárdigans acogedores, bufandas gruesas y botas altas, tenemos varias opciones para añadir en el moodboard del otoño bohemio.

Cómo llevar un vestido boho en otoño 2024

Las telas fluidas y los cortes relajados, sinónimos del estilo boho, proporcionan comodidad y facilidad, esenciales para navegar la temporada otoñal siempre y cuando los combinemos con accesorios o prendas adecuadas a esta estación.

Todo lo que sea en tonos terrosos combinado con botas cargadas

Déjate envolver por los estampados garigoleados del diseño boho, sumando prendas otoñales como abrigos pesados o chalecos de cuero, que le darán un aspecto más cozy a su look sin dejar de apreciar que estás portando un vestido sumamente cómodo. Isabel Marant presentó una colección bohemia en el ready-to-wear de otoño-invierno 2024-2024 que resulta en la inspiración perfecta de esta combinación de patrones y texturas.

Isabel Marant - Runway - Fall/Winter 2024-2025 Paris Fashion Week gety images

Transparencias y semi-transparencias

Aprovecha esta época para darle un giro a los vestidos boho transparentes. Estas elegantes telas tienen enorme potencial para usar en la temporada otoñal gracias a lo elegante que lucen con prendas adicionales, como un abrigo de terciopelo o accesorios afelpados en el cabello. Como la colección fall/winter 24 de Chloé, sácale provecho a los colores sofisticados como durazno, vino y beige.

Chloé : Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024-2025 gety images

Combinación de texturas

Si quieres experimentar con el boho y el otoño, es el momento ideal para intercambiar telas y texturas para abrir un guardarropa más variado y alejado a lo tradicional. Siguiendo la silueta de las prendas que consideramos top boho —como chalecos, crop tops y faldas largas— dales un twist experimentando con telas como el tweed, terciopelo o cuero. Formas más acertadas de unir estos dos mundos que sientan bien a cualquiera.

Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025. gety images

Vintage boho

No solo es darle un giro back to basics, sino que el lado vintage de la moda boho tiene una elegancia inigualable para usar una vez entrado el otoño. Inspírate en esta clase de siluetas y estampados para armar un look de época con un toque moderno. Nos encanta para llevar botas altas y accesorios vistosos.

Etro - Runway - Milan Fashion Week Fall/Winter 2024-2025 gety images