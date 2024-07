Jorts, la prenda más acertada para otoño 2024 según el street style

Fueron el antítesis de los jeans durante verano, pero veremos su evolución a lo largo de la temporada otoño-invierno 2024 gracias a lo cómodos y versátiles que son —además de que figuras como Gigi Hadid y Hailey Bieber nos enseñaron que están in de nuevo. Los jorts (la combinación entre jeans y shorts que usábamos en los 2000) hicieron un retorno particular este año, y si ya usaste parte de tu sueldo para invertir en ellos, es momento de aprovecharlos aún con la transición de estaciones. Para ello el calzado se vuelve una especie de varita mágica: los mocasines, los ballet flats con calcetines y las botas serán el complemento perfecto para los jorts durante otoño, y aquí tenemos un par de pruebas del street style que te servirán de inspiración. No te vayas sin leer sobre las mejores formas de combinar mocasines y vestidos según el street style.

Cómo llevar los jorts este otoño-invierno 2024

Esta pieza de mezclilla se combina sin esfuerzo y ofrece tanto aspecto clásico y resistente de los jeans con la comodidad de los shorts, convirtiéndolos en un básico versátil en cualquier guardarropa para este otoño 2024. Desde el calzado ideal hasta los complementos más adaptables —como abrigos o suéteres largos—, así es como el street style ha hecho de los jorts un must para cualquier temporada.

Jorts y mocasines con calcetín

¿Necesitas doble cobertura para el frío? Puedes añadir mocasines con calcetines blancos para obtener una combinación más edgy y diferencial a la manera de combinar estos zapatos de corte clásico.

Jorts y ballerina flats

Solo porque la temporada de primavera quedó atrás, no significa que debamos guardar nuestros preciados y muy trendy flats bailarina. Incluso si son los de red, este calzado puede llevarse muy bien con los jorts y un blazer o saco amplio, que le de a tu look otoñal un estilo más moderno.

Jorts con cowboy boots

Sigue siendo temporada de botas vaqueras —de aquí hasta que acabe el año—, y no podemos dejar pasar esta oportunidad para llevarlos con jorts en denim oscuro. Puedes usarlo con t-shirts sencillas y chaquetas cortas, o suéteres largos.