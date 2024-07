Las mejores formas de combinar mocasines y vestidos según el street style

Este dúo no solo es cómodo, sino también increíblemente adaptable, convirtiéndose en el favorito para hacer transiciones de temporada —aprovechando que tenemos otoño-invierno 2024 en la mira—, o simplemente cuando el clima no está cooperando del todo y necesitas hacer un balance entre el frío y el calor. Para ir a un brunch casual, a la oficina o una noche fuera, combinar vestido y los mocasines puede elevar tu look sin esfuerzo (y sí, uno de nuestros elementos preferidos sigue siendo añadir calcetines a los mocasines). No te vayas sin leer sobre las mejores formas de llevar una camisa blanca con falda o pantalón este verano 2024.

Cómo llevar mocasines con vestidos 2024

Tomamos un viaje en el tiempo y recordamos la colección spring summer 2016 de Gucci, donde la introducción del vestido con mocasines llegó con fuerza. Pero fue en 2024 que la casa revolucionó mucho más el juego. Miu Miu también ha introducido este calzado tan versátil, siedo perfecto para otoño-invierno con la incorporación de calcetines gruesos que te mantengan ad hoc a la temporada.

Gucci Spring Summer 2016. Milan Fashion Week. getty images

Miu Miu Womenswear Spring/Summer 2022. getty images

La manera girlie no tiene pierde: un vestido de tul con mocasines negros y calcetines blancos que le darán a tu look un aspecto balanceado entre lo tierno y lo fashionista. Además de ser adaptable a cualquier hora del día, es un pase asegurado a la comodidad. Lo puedes combinar con vestidos de diferentes estampados y patrones, mientras el calzado se mantiene sobrio y elegante en color negro.

Candela Novembre lleva gafas de sol negras, un vestido midi asimétrico de cuello alto con estampado de flores blancas, amarillas, moradas y rosas, una chaqueta oversize de cuero barnizado negro, calcetines blancos y zapatos de cuero barnizado negro con hebilla de grandes piedras de estrás. getty images

Mantener un look neutral es de las formas básicas para llevar mocasines, pero no tiene falla. Puede ser con un vestido de cuero largo o corto, que le permita a los mocasines ser ese elemento estrella con elegancia pero sin dejar atrás el aspecto casual. Otro tip es que aquí juegan un papel importante los accesorios: apuesta por aretes y collares grandes, así como cinturones XL o en color distinto al vestido.

Caroline Daur lleva un vestido de cuero de Dior, cinturón de Dior, bolso de mano de Dior y zapatos de Dior. getty images

Usarlos con un pop de color es otra forma de aprovechar que este calzado puede combinar con todo. Toma en cuenta que el color puede variar tanto en colores brillantes como unos tonos pastel, quizá, para la temporada de primavera-verano.

Coscarelli lleva un vestido largo ajustado de cuello alto a cuadros azules y blancos con mangas largas, un bolso acolchado de cuero negro y zapatos de cuero negro, fuera de Proenza Schouler. getty images

Si necesitas un conjunto rápido para salidas nocturnas, llevar los mocasines con vestidos en colores platinados es una apuesta favorita que bien nos remite al estilo Y2K pero con un aspecto más fresco. Da un look juvenil y distintivo.