Las mejores formas de llevar una camisa blanca con falda o pantalón este verano 2024

Conocemos bien las reglas de Carolina Herrera para usar la clásica camisa blanca, pero para la temporada de verano 2024 estamos prestando atención al estilismo del styeet style con una mirada juvenil para usar esta prenda que es un must en cualquier guardarropa. Ya sea abotonada, de algodón, con cuello polo, de manga corta o sin mangas, esta variedad de estilos te pueden inspirar a armar un look fresco, femenino y veraniego.

Cómo combinar camisa blanca con falda o pantalones de vestir según el street style

Estas apuestas, en su mayoría, son bastante safe, pero no hay manera de errar con una camisa blanca para llevarla de forma exagerada o recargada de elementos. Al menos así es lo que se ve en el rubro del street style de forma más relajada. La primer variante siendo el white on white que tiene gran potencial para faldas o pantalones fluidos, otorgando un look muy pulido y femenino.

Berna Bilbey lleva una bolsa negra de Celine, gafas de sol de Saint Laurent, blusa blanca de Mango, falda de punto de Arakii, tacones/mules de The Attico. getty images

Berna Bilbey lleva un bolso mini dorado de Prada, gafas de sol de Versace, pantalones blancos de satén de Source Unknown, camisa blanca de Source Unknown, tacones negros de punta de Massimo Dutti. getty images

Ligeramente oversized es lo que más se presta para probar distintas siluetas favorecedoras. Recordemos que la camisa blanca fue lo más visto en la front row del show Primavera-verano 2024 de Dior, volviéndose así un elemento imprescindible para esta época.

Una invitada lleva una camisa blanca abotonada, falda plisada negra. getty images

Sophia Geiss vista con gafas de sol negras de YSL, suéter polo de algodón blanco abotonado de COS, pantalones vaqueros anchos y holgados grises de Drykorn, bolso de cuero negro de Coperni y tacones bajos de cuero blanco de Mango. getty images

Ahora, que si buscas el total opuesto, la camisa crop no se descarta en el estilismo: quizá es más complejo buscar cómo combinarla, pero mientras mantengas los pantalones anchos o las faldas en cortes muy extendidos, tendrás una fórmula ideal.

Ketevan Giorgadze lleva una camisa blanca con lazo en la cintura de Le Ger, pantalones azul océano de cintura alta y pierna ancha recortados de The Frankie Shop, un cinturón de cadena dorada en forma de círculo, un bolso Hourglass de cuero brillante azul turquesa de Balenciaga. getty images

De forma básica, sabemos que una camisa blanca no falla al combinarla con minifaldas. Dándole al look un corte ejecutivo pero con un toque femenino, este combo te puede funcionar tanto de día como de noche. Puedes apostar por las faldas con diseño cargo o lisas para un look más pulido y alejado de complicaciones.

Una invitada lleva una camisa blanca abotonada de manga larga con borlas blancas, una falda maxi cargo holgada verde oscuro con hebilla de cinturón dorada, anillos dorados. getty images

Alexandra Pereira lleva pendientes de oro y perlas, una camisa blanca, un collar de cadena gruesa dorada CD de Dior, un bolso bandolera Lady D-Lite de Dior en piel de becerro roja con costura cannage, una falda corta cargo de cintura alta gris oscuro, un anillo dorado. getty images