Los días lluviosos en verano puede ser tanto refrescantes como un desafío en términos de moda. Aquí es donde entra el gran dúo de combinar gabardinas con vestidos, una pareja que mezcla de manera impecable estilo, comodidad y practicidad. Las gabardinas, conocidas por sus materiales ligeros y resistentes al agua, proporcionan la capa perfecta de protección contra el repentino cambio de clima. No te vayas sin leer sobre las mejores formas de llevar una camisa blanca con falda o pantalón este verano 2024.

Cómo combinar la gabardina con vestidos este lluvioso verano 2024

La gabardina es una excelente manera de lograr ese look old money. Úsala sobresobre un atuendo monocromático y complementa con gafas de sol grandes, es un look pulido y sofisticado para una reunión o una cena con amigos. Esto y más es lo que necesitas saber sobre cómo combinar una gabardina con vestido en esta temporada.

Trench coat beige

Este color es esencial para la temporada de verano, ya que es neutral y combina con cualquier prenda. También se ha vuelto un must para abrigarse en primavera gracias a lo versátil que es este tono.

Las gabardinas más bonitas para llevar con vestido y cubrirse de las lluvias este verano getty images

Mango - Trench coat de doble botonadura en beige. getty images

Trench coat de cuero café oscuro

Una pieza ideal tanto para verano como para otoño, ya que puede ir con vestidos de seda (para las fiestas nocturnas del verano), y en otoño se vuelve una pieza infalible con botas o suéteres.

Las gabardinas más bonitas para llevar con vestido y cubrirse de las lluvias este verano getty images

Unreal Fur - gabardina Mack. getty images

Gabardina clásica con cinturón

De esas piezas base o cápsula que debes tener en tu armario. Nos encanta tenerla en diferentes colores, da más apertura para crear distintos looks.

Las gabardinas más bonitas para llevar con vestido y cubrirse de las lluvias este verano getty images

Parfois - gabardina clásica con cinturón. getty images

Trench coat color camello

Similar a una gabardina clásica y siguiendo esta línea de los diseños tradicionales, una pieza imprescindible es en color camello. La lucirás en cualquier ocasión y bajo cualquier temporada.

Las gabardinas más bonitas para llevar con vestido y cubrirse de las lluvias este verano getty images