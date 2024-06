Laufey nos confiesa que el coquettecore, en realidad, no es lo suyo —y más secretos sobre la Gen Z con una potente voz de jazz

La artista de jazz más escuchada en Spotify (2022) tiene tan solo 25 años, pero nadie le hace caso a la diferencia de edades cuando se trata de su música: Laufey ha agotado todos sus conciertos entre fans de todas las generaciones —abarcando a los ‘desesperadamente solteros y los que están muy, muy enamorados’, como nos dijo— y con su voz tan única nos tiene soñando en un lapso del tiempo entre los años sesenta pero en pleno 2024. Catalogada como una representante digna del Bossa Pop, Laufey comienza este año The Goddess Tour (con sold out en el Albert Hall de Londres), mientras celebra los frutos de su Grammy por Best Traditional Pop Vocal Album con el álbum Bewitched, y todo mientras sigue usando la ropa que, según ella, es de una niña de 5 años (pero en Prada y Miu Miu).

Lo más reciente es que te vimos en la Met Gala. ¿Nos puedes contar más sobre tu vestido y cómo fue tu experiencia en este evento?

¡Oh sí, fue increíble! El vestido fue diseñado por un gurú de la moda llamado Prabal Gurung, quien es un increíble diseñador con sede en Nueva York. Fue increíble ir con él, realmente me apoyó durante la noche y la hizo extra divertida. El vestido estuvo muy inspirado en la historia de The Garden of Time y tenía detalles de jardín obvios como flores, pero también destacaba mucho, lo que resaltaba realmente mi personalidad. El vestido era una versión elevada de lo que suelo usar en el escenario y llevaba un velo que tenía bordado un pentagrama de Bach. En la historia del Jardín del Tiempo hay un pentagrama de Bach que se toca, así que decidimos bordar esa línea en mi velo, algo que mi mamá ha tocado toda su vida porque es violinista. Se sintió como llevar una parte de mi familia en la alfombra roja.

El siguiente paso es que te embarcas en una gran gira mundial. ¿Puedes guiarnos a través del proceso de esta gira, tal vez la selección de canciones y los trajes, y cómo te hace sentir comenzar esta gira?

La selección de canciones, me gusta interpretar una mezcla de mi música antigua y nueva, así como estándares de jazz. Por lo general, elijo canciones más animadas y divertidas, pero también aquellas que sé que a los fans les encantan, además de siempre presentar algo nuevo que sea una sorpresa divertida. Respecto a los trajes, me gusta usar atuendos fluidos en el escenario, ya que giro mucho, así que los vestidos y túnicas funcionan muy bien. Trabajo con mi estilista para llevar ese tipo de apariencia y sensación al escenario e intento usar un color diferente cada noche, ya que me gusta llevar colores más claros que resalten en el escenario. Definitivamente necesito sentirme cómoda. Estoy muy emocionada, es un honor tener la oportunidad de conocer a mis fanáticos de todo el mundo.

Has sido vocal sobre querer que los de la Generación Z sean parte de tu principal audiencia y oyentes. ¿Qué te gusta de estar del lado de las jóvenes generaciones?

Creo que soy muy joven de corazón, nunca he sido parte de alguna década anterior, siempre quise ser parte de este tiempo. Hay muchos artistas que presentan esta música para audiencias mayores, pero encontré que no había muchos que la presentaran para audiencias más jóvenes.

Mi hermana tiene 21 años y ama tu música, dice que eres la reina de los 60’s.

Aww, creo que es solo el estilo musical que amo. También amo cualquier tipo de moda atemporal, así que definitivamente me inspiro en épocas pasadas en ese sentido. Creo que la música en ese entonces era muy honesta, me encantan las armonías, los acordes y las melodías son bastante intrincadas, era la música que escuchaba cuando crecía.

Entre mis influencias musicales probablemente están Chet Baker, Ella Fitzgerald y Astrud Gilberto.

Y durante tus conciertos también tocas algunos instrumentos. ¿Cómo ha sido este proceso de aprendizaje en tu carrera?

Cambio entre piano, guitarra y violonchelo. Comencé a tocar el piano a los 4 años y el violonchelo a los 7, mi mamá era violinista, así que siempre había algo para tocar. Creo que cuando comencé a tocar música era casi como otra clase en la escuela, era algo que mi mamá me decía que practicara. Y luego, a medida que crecí y comencé a escribir música, se convirtió en algo que realmente amaba. Al principio no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero sabía que era cantante y sabía que amaba escribir... sabía que era una cantante de jazz y una violonchelista clásica, así que solo necesitaba encontrar una manera de unirlo todo y de alguna manera lo hice.

Adoro [ver a mi audiencia], los dos tipos de fans que vienen a mis conciertos son los que están desesperadamente solteros y los que están muy, muy enamorados. Siempre veo parejas viniendo juntas y es tan lindo.

Estoy al tanto de que existe el ‘Laufey-core’, pero, ¿el coquettecore fue algo inspirador para ti?

No, honestamente siempre me he vestido así, siempre he dicho que me visto como una persona de 5 años desde que tenía 5 años. Siempre he usado ballet flats y zapatos de Mary Jane y cintas y cárdigans, simplemente sucedió que llegó a estar de moda en el momento adecuado. Nunca había escuchado el término “coquette” hasta hace poco, pero creo que es finalmente la feminidad siendo celebrada como algo fuerte por primera vez en mucho tiempo.

Lo que siempre me conmueve cuando veo en la audiencia es a chicas vistiendo de una manera que puede haber sido considerada como débil en años pasados. Pero ahora es muy fuerte. Diría que mi estilo es bastante clásico y definitivamente femenino, me gustan las faldas, me gustan las minifaldas y las bailarinas. Mis diseñadores favoritos son Miu Miu y Prada, siempre han sido clásicos y femeninos en ese sentido, Sandy Liang es una diseñadora que amo usar especialmente en el escenario, que es muy ballet, lo cual amo. También me encanta ir de compras a tiendas de segunda mano en Los Ángeles, y los zapatos son mi debilidad.

Mensaje para la audiencia mexicana: ¡Solo les diría, hola a mis fans mexicanos! Los amo mucho a todos y realmente quiero visitarlos pronto, porque he escuchado cosas increíbles sobre ustedes.