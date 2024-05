Explorando The Garden of Time, el libro que inspiró la Met Gala 2024

En la Met Gala, la temática y el dress code son dos conceptos relacionados, pero distintos. El tema es la idea o concepto central que inspira la exposición anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (es el departamento curatorial del museo que posee más de 33 mil objetos que abarcan siete siglos de vestimenta y accesorios de moda). Y el código de vestimenta es un conjunto de pautas más específicas que establecen los organizadores de la Met Gala para la vestimenta de los invitados. El dress code de la Met Gala 2024 será The Garden of Time (El Jardín del Tiempo), inspirado en la novela homónima de J.G. Ballard; es una extraña e intrigante historia que no revela mucho contexto: nos presentan al conde Axel y su esposa viviendo en una mansión aparentemente idílica y aislada. Ellos cuidan de un hermoso jardín que guarda el secreto de su existencia inusual; al elegir flores específicas, pueden manipular el tiempo mismo, creando un paraíso personal. Sin embargo, sus acciones tienen consecuencias, y la historia explora temas de aislamiento, control y la naturaleza cíclica de la historia humana. Dadas las referencias evidentes al mundo natural, podemos esperar ver muchos motivos florales en los looks de la alfombra roja de este año.

The Garden of Time, este es el libro que inspiró el código de vestimenta de la Met Gala 2024

J.G. Ballard (James Graham Ballard) fue un destacado autor británico en el género de la ciencia ficción, pero también por ensayos, sátiras y cuentos cortos. Sus obras intensamente psicológicas exploran la intersección del comportamiento humano, la tecnología, el sexo y los medios de comunicación, y tal fue el impacto en el género que acuñó el término ‘Ballardiano', describiendo paisajes distópicos, alienación tecnológica y los efectos psicológicos de los avances modernos. Entre sus novelas más famosas se encuentran The Drowned World (1962), Crash (1973) y Empire of the Sun (1984), una historia semiautobiográfica de su infancia en un campo de internamiento japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

¿De qué trata The Garden of Time? Puede ser complejo. Como mencionamos, el conde Axel y su esposa viven inmersos en su divina mansión, cuando una multitud molesta se acerca y amenaza por perturbar su paz llena de lujos. Cada vez que el conde corta una flor de su jardín, el tiempo retrocede y la turba se va alejando detrás de las colinas. El problema es que el jardín no florece más y la pareja se ve obligada a cortar la última flor, preparándose así para un abrupto final de sus días.

¿Qué podemos esperar en la Met Gala 2024? Estampados florales, how original, pero esperemos que algunos de ellos abracen el tema del inevitable destino de la aristocracia o la belleza de un jardín marchito para representar la vida en la muerte. Recordemos que el Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute anunció que honrarán a 50 ítems vintage considerados piezas históricas, pero que son tan delicadas que ya no podrán exponerse ni en un maniquí. De ahí el nombre del tema: Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. El MET también refirió que serán 250 diseños que abarcan cuatro siglos de la colección permanente del museo, incluyendo obras de Christian Dior, Yves Saint Laurent y más.

Desfile de alta costura de Chanel Primavera/Verano 2013 como parte de la Semana de la Moda de París en el Grand Palais el 22 de enero de 2013 en París, Francia. getty images

Primavera Verano 2017 de Christian Dior en la Semana de la Moda de Alta Costura de París. getty images

Primavera Verano 2017 de Jean Paul Gaultier en la Semana de la Moda de Alta Costura de París. getty images

Una modelo desfila en la pasarela durante el show de Primavera Verano 2018 de Dany Atrache como parte de la Semana de la Moda de París el 23 de enero de 2018 en París, Francia. getty images