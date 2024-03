Camila Morrone en campaña para Calvin Klein, nos revela sus prendas favoritas para primavera 2024

Nacida el 16 de junio de 1997 en Los Ángeles, California, de padres argentinos, hemos visto la carrera de Camila Morrone despegar en distintos ámbitos en cuanto a la industria de la belleza y del entretenimiento —a destacar este último con su nominación a un Emmy. Comenzó su carrera como modelo en 2016, protagonizando una campaña para Victoria’s Secret y desfilando en la colección resort de Moschino en 2017. Además ha aparecido en múltiples portadas de revista y ha liderado campañas de belleza por doquier. En cuanto a su carrera actoral, seguro la conoces por su debut en la película de 2013 Bukowski dirigida por James Franco, tomó un descanso y regresó en 2018 con apariciones en Death Wish, la película independiente Never Goin’ Back y como protagonista el drama independiente Mickey and the Bear en 2019. En esta ocasión Camila —quien es Géminis como yo— nos dio un breve insight de su preferencia en la moda casual, el mundo del denim, y su participación en la colección de Calvin Klein Jeans de primavera 2024, con unas atractivas capturas por Josh Olins en retratos de naturaleza estática, encarnando el refinamiento y la sutil sensualidad que subyace en la colección.

Camila Morrone es parte de la colección de Calvin Klein Jeans de primavera 2024

Las imágenes muestran a Camila vestida con elegantes estilos nuevos arraigados en el denim característico de la marca. El vestido Bodycon de Denim Esculpido ofrece un ajuste favorecedor cerca del cuerpo perfecto para el clima cálido. Los Jeans de Pierna Ancha de Tiro Ultra Alto presentan un ajuste de pierna ancha versátil y de moda, y se combinan con la Camisa Clásica de Mezcla Forrada para un enfoque elegante y coordinado de un conjunto informal. Para una versión audaz del vestir en tonos, los Jeans de Corte Barril se combinan con la Chaqueta Trucker Clásica en tinta para un ajuste moderno y fresco del denim conformado por nuestros productos de denim esenciales.

Josh Olins

¿Cómo describirías tu experiencia al ser parte de la familia Calvin Klein?

Ha sido una colaboración muy divertida. Realmente se tomaron el tiempo para conocerme y crear una sinergia auténtica. ¡Filmamos esto en uno de mis restaurantes argentinos favoritos en Tribeca, lo cual fue un detalle muy considerado!

¿Cuáles son tus piezas de declaración favoritas para usar de Calvin Klein?

Me encantaron los jeans Ultra High Wide Leg que usé en la sesión de fotos.

¿Y qué artículos de Calvin Klein consideras imprescindibles para la primavera?

El abrigo Essential Trench es imprescindible y el Barrel Jean.

Josh Olins

Josh Olins

Josh Olins

Apareces en varias piezas de mezclilla distintivas de Calvin Klein en esta campaña, ¿cómo combinas las piezas de mezclilla para lograr un look cómodo y chic?

Cuando tienes el ajuste perfecto de mezclilla, el proceso de estilo es sin esfuerzo. Puedes combinarlos con básicos como la camisa blanca que usé en la campaña o una camiseta negra perfectamente ajustada. Una buena mezclilla eleva tus básicos de armario para que se sientan elegantes y sin esfuerzo.

¿Te consideras una entusiasta de las tendencias o prefieres un estilo clásico y sin esfuerzo?

Clásica. Por eso me encantan los jeans de CK. Son atemporales pero también se adaptan a las tendencias de una manera que nunca pasa de moda.

¿Qué tan importante crees que es para las mujeres sentirse cómodas con lo que llevan puesto?

Todos tienen diferentes niveles de comodidad. Lo que puede ser cómodo para mí puede no serlo para otra persona. Lo más importante es que las mujeres se sientan seguras con lo que llevan puesto.