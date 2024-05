Empress Of quiere dejar de escribir canciones tristes; esto y más nos confesó

Lleva más de 10 años en la industria, y cuando piensa en todo ese tiempo, dice "¡a dónde se fueron esos diez años!”. La talentosa Lorely Rodriguez, mejor conocida como Empress Of ha trabajado en este proeycto musical bajo la honra de sus raíces hondureñas y con el sabor que sólo Hollywood sabe otorgar. México no es ajeno a ella, y además de acercarse al público con nueva música, Rodriguez sabe que ella ya está muy cerca de sí misma tanto personal como profesionalmente —con un nombre que, por si te daba curiosidad, lo eligió después de obtener la carta de La Emperatriz en el tarot—. Y toma en consideración que volverá a CDMX el 13 de Octubre para presentarse en el Foro Puebla.

Estarás en Tecate Emblema, ¡felicidades! ¿Qué piensas sobre esta experiencia y de presentarte en México?

Estoy muy orgullosa de cantar en el festival [el viernes 17 de mayo] —las otras artistas son muy icónicas, como Christina Aguilera, Nelly Furtado, Anita, Nicki Nicole. Voy a abrir el escenario y estoy muy emocionada; el público mexicano es increíble, aman la música y son muy generosos. Será un show muy bonito.

También iniciarás un tour en el futuro, ¿qué nos puedes decir del proceso para realizarlo?

La gira empieza en septiembre (2024), pero ahora estoy haciendo shows más íntimos para conectar con los fans e introducir la música nueva —como el disco, For Your Consideration, que saqué hace dos semanas. Estoy muy emocionada, la última gira que hice fue en 2019, entonces ya hace falta hacer una nueva.

En entrevistas has dicho que te sorprende que, aún pasados los años, la gente sigue escuchando tu música inicial. ¿Qué sientes al saber eso?

¡Me sorprende que todavía tengo carrera! Y que cada vez tengo más fans y que mi proyecto crece y crece cada día. Estoy muy agradecida de tener una carrera en música, porque es muy difícil ser músico en estas épocas, con streaming o hacer el costo que implica hacer giras.

Cuando trabajas en una nueva canción, ¿qué viene primero, nos puedes guiar por el proceso?

Depende en la canción. Cada proceso es diferente, algunas veces es la pista o la música primero, en otras ocasiones es la letra. También depende el sentimiento, cómo me siento ese día. Pero con For Your Consideration estuve muy fascinada con la voz, creo que no hay mejor instrumento que la voz —la voz fue el primer instrumento—, y con este disco empecé cada canción haciendo sonidos en el micrófono para el bajo, para el ritmo, las melodías... todo empezó con mi voz.

¿Cómo es un día en el estudio para ti?

Entro al estudio y es como una prueba para demostrar quién soy ese día, quién es Empress Of. Y de cómo voy a llevar eso haciaa un mensaje. Entonces entro al estudio, tengo mis bebidas (café, té, agua), y empiezo a hacer sonidos en el micrófono, hablo con mi escritor y mis colaboradores, y decidimos qué canción queremos hacer. Con este disco no quería hacer canciones tristes, ya que cuando empezaba a escribir canciones tristes me decía '¡No! Necesita ser sexy, divertido, poderoso’. Porque yo quería manifestar esa energía en mí misma. No más breakup songs, ya lo he hecho, pero eso también fue parte del disco.

‘For Your Consideration’ fue tu cuarto álbum de estudio, ¿cómo lo describes y qué es lo que más te gustó de trabajar en él?

Bueno, ¿todos conocen la frase ‘para tu consideración’? Yo crecí en Los Ángeles y escuchaba esa frase en todas partes, y con él quería mandar un mensaje que dijera: yo ya me realicé, no necesito los premios, las críticas... yo ya he llegado a ese nivel con mi música. Así empezó el proceso de este disco para escribirlo.

Empress Of es como una mejor amiga y tengo confianza en ella y la admiro por lo mucho que ha crecido. lorely rodriguez, aka the empress of

¿Cómo trabajas artísticamente con tus raíces latinas y las vibras LA?

Estoy muy orgullosa de ser hondureña-estadounidense y empecé este proyecto cantando en spanglish porque quería honrar estas raíces, y también me es muy importante ser el ejemplo que yo quería desde niña. Ser artista es un privilegio; mi mamá vino a Estados Unidos como inmigrante, trabajaba muy duro, y mi papá tocaba el piano —es muy buen pianista— y tengo elementos de eso en mi música.

¿Hay mucha diferencia entre escribir y cantar en inglés versus español?

Las palabras son más largas [en español], y eso afecta la letra y el ritmo. Pero para mí es lo que lo hace bueno; me gusta el estilo en que escribo música en español. Amo cómo suena, cómo uso las palabras, porque creo que nadie escribe canciones como yo —tengo mi estilo y me gusta cómo suena en español. El sentido siempre es el mismo en inglés o en español, pero hay algo en el otro idioma llevándolo a mi estilo.

¿Cuáles consideras que han sido los cambios más notorios en tu carrera, pensando años atrás hasta la actualidad?

¡Cada vez que oigo 10 años pienso, ‘a dónde se fueron’! Diría que me conozco más; [Empress Of] es como una mejor amiga y tengo confianza en ella y la admiro por lo mucho que ha crecido. Tiene más confianza, es más poderosa, sabe lo que quiere, toma decisiones y eso es algo que llega con la experiencia.

Aesthetic es una palabra muy 2024, ¿cómo es el estilo aesthetic de Empress Of?

La estética de Empress Of es muy mística, soñadora y mágica. Es dreamy (en inglés), y mi proyecto lo siento como muy etéreo.

