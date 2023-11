Caro Darman: sobre Soy tu fan, la próxima serie de Pedro Infante y su estilo característico

La mejor terapia para un fin de semana la encontramos viendo de nuevo todos los episodios de Soy tu fan —y con la nueva temporada protagonizada por la clásica ‘crisis de los 40'. Varios de nuestros personajes favoritos de la televisión mexicana estuvieron de regreso, pero entre las nuevas caras tenemos a Caro Darman, actriz argentina radicada en México desde hace años y que en esta ocasión interpreta a la terapeuta —por eso dijimos lo de la terapia 😉. Hablamos con Caro sobre su trayectoria, los nuevos proyectos y un poco de la moda.

¿Quién es Caro Darman?

Con más de 15 años de trayectoria Caro Darman ha trabajado en un enfoque internacional dentro de su carrera artística, preparándose con Agustin Alezzo y Javier Daulte en Argentina, en el Lee Strasberg Institute en NY, y Lesly Kahn & Co en LA.

Argentina de nacimiento, pero radicada en México desde hace aproximadamente 7 años, Caro ha desarrollado su arte en cine, teatro y televisión. Ha participado en series de tv, streaming y largometrajes para Latinoamérica y USA, entre las que destacan Rosario Tijeras de Sony Pictures para Tv Azteca y Netflix, y Harina serie de tinte comedia para Prime, Torn From Her Arms de Lifetime.

Durante 2023 estrenó La Cabeza de Joaquin Murrieta de Prime Video, donde tuvo una participación importante, además de sumarse al elenco de Mala Fortuna. Durante el cierre de este año lanzó dos proyectos sumamente retadores: Soy Tu Fan para Star+ y Pedro Infante la bioserie para Vix.

Top: Alexa Ulibarri/ Falda: Sfera/ Aretes: Swarovski/ MUA Maximiliano Olivares. Foto Juan Bautizta

Escuché que ya conocías la serie Soy tu Fan, ¿qué se siente ser parte de una serie con tanto legado para México considerando, además, que este país ha sido tu hogar por muchos años ya?

Me emociona mucho ser parte de la continuación de esta historia tan querida por tanta gente. De hecho, fue la primera serie mexicana que vi. Desde la primera vez que la vi, me fascinó cómo estaba narrada y me enamoré de sus personajes, pero jamás pensé que la historia continuaría y mucho menos que tendría la posibilidad de formar parte del proyecto, así que estoy muy feliz.

¿Qué es lo que más te gustó de tu personaje Patricia en Soy tu Fan?

La figura de la terapeuta argentina me parece fascinante. Argentina es el país con la mayor proporción de psicólogos del mundo, y la naturalidad con la que los argentinos encaramos la terapia no la he encontrado en otras partes. Trasplantar eso a una terapeuta argentina en México, conteniendo a una mujer de otra cultura que decide hacer terapia por primera vez y no sabe muy bien a qué se está enfrentando se me hace súper divertido. También me parece importante naturalizar la salud mental.

Top: Alexa Ulibarri/ Falda: Sfera/ Aretes: Swarovski/ MUA Maximiliano Olivares. Foto Juan Bautizta

Te veremos en una serie sobre Pedro Infante, ¿qué nos puedes decir sobre tu personaje y la preparación que tuviste para el papel?

Mi personaje es Chavela, una chica de familia acomodada que fue pareja de Pedro cuando eran adolescentes. Sin embargo, el padre de ella se oponía a la relación con el músico, y el único modo que encontró de separarlos fue llevando a su hija lejos. Tiempo más tarde, los enamorados se reencuentran y descubren que aún tienen algo que une sus destinos. Fue apasionante poder indagar a fondo en lo que fue la vida de Pedro Infante, esta figura mítica de la música mexicana, de la que no conocía tanto pero que descubrí que tiene una historia de vida brutal.

¿Cómo pondrías en pocas palabras la evolución de tu carrera a lo largo de estos 15 años?

Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí, y estoy enormemente agradecida porque he aprendido en cada paso, en cada logro, pero principalmente en cada caída. Creo mucho en la perseverancia para cumplir los sueños, en no dejar que nadie más que uno defina tu destino, y en disfrutar el camino. Dicho eso, también soy consciente de que he podido llegar hasta aquí porque gozo de muchísimos privilegios; hoy en día esa consciencia define muchas de mis decisiones, creo que urge trabajar para construir una sociedad más equitativa.

Creo mucho en la perseverancia para cumplir los sueños, en no dejar que nadie más que uno defina tu destino, y en disfrutar el camino. caro darman

Top: Alexa Ulibarri/ Falda: Sfera/ Aretes: Swarovski/ MUA Maximiliano Olivares. Foto Juan Bautizta

Y un poco sobre moda, ¿cómo defines tu estilo? Y qué firmas son las que más te gustan.

Tengo un estilo bastante ecléctico, me encanta combinar piezas indie con high fashion, o básicos con un statement piece. Soy fan de encontrar piezas vintage únicas y me gusta experimentar. Mis firmas de moda favoritas son Prada, Miu Miu e YSL.