Reflexiones sobre Belleza y Miedo: Chui Mui Tan es la cineasta a cargo de la entrega número 27 de la serie Miu Miu Women’s Tales

Platicamos con la directora de cine Chui Mui Tan acerca de su más reciente proyecto cinematográfico: el capítulo 27 de la serie Miu Miu Women’s Tales, del mensaje que quiere transmitir con su obra, de lo que le depara el futuro y de sus grandes pasiones (incluyendo el jiu-jitsu brasileño).

Nacida en Sungai Ular, un pequeño pueblo de pescadores en Kuantan, Malasia, Chui Mui Tan es una directora y productora de cine cuya más reciente cinta llamada I Am the Beauty of Your Beauty, I Am the Fear of Your Fear es la entrega número 27 de la serie cinematográfica de Miu Miu Women’s Tales. La cineasta debutó en 2006 con la cinta Love Conquers All, la cual le valió premios alrededor del mundo. Su película Barbarian Invasion –que habla acerca de la maternidad y la identidad– estuvo nominada a mejor película en el Shanghai International Film Festival. En 2022, su proyecto Just Because You Pressed the Shutter? ganó el premio Jimei x Arles Discovery Award.

Detrás de las cámaras de I Am the Beauty of Your Beauty, I Am the Fear of Your Fear, de la serie Miu Miu Women’s Tales, dirigida por Chui Mui Tan. La cinta se estrenó el pasado 12 de marzo en Shanghai. FOTOGRAFÍAS: BRIGITTE LACOMBE, CORTESÍA DE MIU MIU.

¿Cómo te sientes de ser parte de Miu Miu Women’s Tales y por qué es importante para ti este proyecto?

Me recuerda mucho a cuando estuve en una residencia con seis cineastas, cinco de nosotras éramos mujeres. Y todos los días nos sentábamos en la cocina, hablábamos de nuestras películas y compartíamos nuestras historias. Este proyecto me recordó esa sensación de que hay un espacio para nosotras. Eso es parte del empoderamiento: cuando le das una plataforma a la gente para que cuente su historia. Así que me alegré mucho cuando me pidieron que me uniera. Es como ser parte de una familia, de nuevo, sentada en la mesa de la cocina.

Tu película I Am the Beauty of Your Beauty, I Am the Fear of Your Fear tiene un título poderoso. ¿Qué me puedes decir acerca de esta cinta?

Me inspiré en la diosa Kali, una mujer con muchas caras. Es la diosa del tiempo, lo controla, y es realmente la más poderosa en el universo. No hay nada que pueda sobrevivir al tiempo. Pero también es una esposa y madre amorosa. Ella es bella, pero tenemos que tenerle miedo. Podemos admirarla pero también temerle. Yo quiero hablar del miedo. De cuántas de las cosas en nuestra vida están en realidad controladas por nuestro temor: a la incertidumbre, a salir herido. Pero cuando superamos nuestro miedo, entonces realmente podemos encontrar nuestra belleza.

¿Qué es lo que más te interesa expresarle al mundo?

Cuando hago una película no suele ser para expresar algo, sino más bien para responder a una pregunta. Y el cine es una forma de hacer preguntas. Por lo general no se obtienen respuestas, pero cuando haces una pregunta, te lleva a seguir cuestionándote más.

La directora y productora Chui Mui Tan (izquierda) –nacida en Malasia en 1978– durante el rodaje de su película I Am the Beauty of Your Beauty, I Am the Fear of Your Fear, de la serie Miu Miu Women’s Tales. FOTOGRAFÍAS: BRIGITTE LACOMBE, CORTESÍA DE MIU MIU.

¿Cuáles han sido los retos más difíciles a los que te has enfrentado?

El mayor reto viene de mí misma. Siempre pienso que no soy lo suficientemente buena, dudo de mis propias ideas. Y me doy cuenta de que muchas mujeres cineastas también tienen esta duda en sí mismas.

¿Qué puedes decirme de tu país hoy en día? ¿Cómo se siente la vida ahí?

Lo más bonito de Malasia y de Kuala Lumpur es su gente. Estamos tan mezclados aquí: diferentes etnias y religiones, pero de alguna manera somos muy agradables el uno con el otro.

¿Qué te depara el futuro y qué es lo que quieres lograr?

Estoy escribiendo algunas películas, una de ellas es una pequeña historia de ciencia ficción. También otra de artes marciales ambientada en Malasia. Esos son los dos guiones en los que estoy trabajando ahora. Pero, para ser honesta, la mayor parte de mi tiempo la dedico a practicar jiu-jitsu brasileño. Es parte de mi rutina. Esta mañana me desperté a las 6:00 AM para ir a una clase a las 7:00 AM. Es algo que hago todos los días. Es agradable. Esa es mi vida. Durante los próximos años, en la parte superior de mi lista de objetivos está ser cinta negra en jiu-jitsu. Para conseguirlo se necesitan 10 años y estoy a la mitad del camino, ya que he estado practicándolo durante cinco años. Y por supuesto espero terminar mi próxima película dentro de este lapso. O dos películas si soy lo suficientemente trabajadora. Y también está mi hijo, quiero disfrutar viéndole crecer, sólo tiene siete años ahora.

¿Qué es lo que te hace más feliz en este momento de tu vida (además del jiu-jitsu)?

Suena muy cliché, pero lo que más me hace feliz son las pequeñas cosas con mi hijo, como por ejemplo, él ve algún video en TikTok y de repente quiere cocinar pollo frito. Y cuando lo cocinó para mí, me sentí muy feliz. También hay otras pequeñas cosas que me hacen sentir bien, como cuando es noche de luna llena y estoy sola y miro hacia arriba para contemplarla. Esos son los momentos en que todo parece tan simple, ¿verdad?

