¿Cómo se lleva Adria Arjona con Zoë Kravitz, la hijastra de Jason Momoa?

Ya se confirmó que Jason Momoa tiene una relación con Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona. En medio de la emoción por tener una nueva pareja en Hollywood, nos preguntamos, ¿qué tal se llevará Adria con Zoë Kravitz, quien alguna vez fue hijastra de Momoa antes de divorciarse de Lisa Bonet? Recordemos que el actor de Aquaman y Lisa tuvieron 17 años de relación y cuatro de matrimonio, y juntos tienen dos hijos adolescentes.

Cómo es la relación entre Adria Arjona y Zoë Kravitz

Zoë Kravitz (35), una talentosa actriz y música, es hija de dos figuras renombradas en la industria del entretenimiento. Su madre, Lisa Bonet, ganó fama por su papel como Denise Huxtable en The Cosby Show y su spin-off A Different World. Lisa Bonet y Lenny Kravitz, el padre de Zoë, estuvieron casados desde 1987 hasta 1993 —Lenny Kravitz siendo el famosísimo músico conocido por sus éxitos como Are You Gonna Go My Way, Fly Away y American Woman. Zoë nació en 1988, durante el matrimonio de sus padres, y desde entonces ha construido una exitosa carrera en la actuación y la música, siguiendo los pasos artísticos de sus progenitores.

En 2005, Lisa Bonet comenzó a salir con el actor Jason Momoa, quien es bien conocido por sus papeles como Khal Drogo en Game of Thrones y Aquaman en el Universo Extendido de DC. La pareja se casó en octubre de 2017 y tienen dos hijos juntos: una hija llamada Lola Iolani Momoa (16) y un hijo llamado Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (15). Esta unión introdujo una nueva dinámica en la vida de Zoë Kravitz, convirtiendo a Jason Momoa en su padrastro.

Zoë Kravitz y Adria Arjona asisten a la celebración del lanzamiento de la Lock Collection de Tiffany & Co. en el Sunset Tower Hotel el 26 de octubre de 2022 en Los Ángeles, California. getty images

Zoë Kravitz y Jason Momoa comparten una relación cercana y afectuosa, a pesar de las complejidades que pueden surgir en las familias mezcladas. Jason ha sido un fuerte partidario de la carrera y los esfuerzos personales de Zoë, destacando frecuentemente su sólida conexión familiar en las redes sociales —recordemos que para la película de The Batman, el actor escribió en Instagram que estaba “tan orgulloso, no puedo esperar al 4 de marzo. Te amo, Zozo”. El propio Lenny Kravitz ha dicho que tiene una excelente amistad con Momoa: “La gente no puede creer lo cercanos que Jason y yo somos, o lo cercana que aún soy con la mamá de Zoë, cómo nos relacionamos todos. Simplemente lo hacemos porque eso es lo que se hace. Dejas que el amor gobierne, ¿verdad?”.

En cuanto a Adria Arjona y Zoë Kravitz, quienes tienen edades similares, podemos esperar una gran y armoniosa relación, ya que Adria actúa en Blink Twice, la película de suspenso con la que Zoë hace su debut en dirección y estrenará en agosto 2024. En ella actúa Channing Tatum, actual pareja de Zoë. Originalmente llamada P***y Island, esta película sigue la historia de una camarera de Los Ángeles que se cruza con un magnate tecnológico llamado Slater King (Channing Tatum); “un diálogo cautivador que se convertirá en el inicio de una relación que le abrirá las puertas de su círculo íntimo, así como la oportunidad de asistir a un evento exclusivo en una isla donde él y sus amigos de la élite se divierten. Cuando llega allí, el lujo y la euforia empiezan a desvanecerse para dar paso a la sordidez y el terror, dejando al descubierto una serie de problemas sustanciales” (vía highxtar).

Tanto Zoë como Adria asistieron juntas a una glamorosa fiesta de Tiffany & Co. en el Tower Hotel en West Hollywood —esto fue en 2022, cuando Kravitz estaba en el proceso de edición del thriller, el cual terminó de filmarse en agosto y tiene locaciones en México. No por nada se dice que Zoë Kravitz presentó a Adria Arjona con Jason Momoa, pero nadie ha dado declaraciones al respecto.