En un mundo paralelo que se ha hecho realidad, se puede confirmar que Ricardo Arjona es suegro de Jason Momoa. El actor de Aquaman ha confirmado que está en una relación con la actriz Adria Arjona, así que tenemos nueva pareja en Hollywood. Recordemos que Jason estuvo casado con Lisa Bonet del 2005 al 2017, y finalizaron su divorcio este enero 2024 (ella a su vez tuvo primero una relación con Lenny Kravitz).

Cuál es la diferencia de edad entre Jason Momoa y Adria Arjona

Jason Momoa tiene 44 años (1 de agosto de 1979) mientras que Adria Arjona tiene 32 años (25 de abril de 1992), así que entre ellos hay una diferencia de edad de 13 años.

Adria es una actriz puertorriqueña-estadounidense nacida en San Juan, Puerto Rico. Es conocida por sus papeles en series de televisión como True Detective, Person of Interest, Good Omens y Andor, además de ser hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona; su madre es Leslie Torres.

Vivió en la Ciudad de México hasta los doce años y decidió estudiar en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg de la ciudad de Nueva York. Comenzó su carrera como actriz en 2012 con pequeños papeles en programas de televisión como Law & Order: Criminal Intent y CSI: Los Ángeles. Su papel debut llegó en 2014 cuando fue elegida para interpretar al personaje recurrente Dani Rojas en la segunda temporada de la serie dramática de HBO True Detective, desde entonces ha tenido papeles protagónicos en algunas series de televisión. Hizo la transición a películas, apareciendo en Father of the Bride (con Diego Boneta y Andy García), Hit Man (con Glen Powell) y Blink Twice (con Channing Tatum, dirigida por Zoe Kravitz).

A Jason Momoa lo conoció en 2021 mientras filmaban juntos la película Sweet Girl, y este mayo de 2024 hicieron pública la relación, con Jason compartiendo una publicación llamándola “mi amor”.