Julia Roberts lleva el color de pelo rubio que rejuvenece a las mujeres de 50+

El cambio de color puede simbolizar un paso importante no solo en el aspecto externo de las mujeres, sino en cómo se quieren sentir por dentro. Quizá esa haya sido una de las razones por las que Julia Roberts optó por cambiar su cabello color marrón por un rubio miel y dorado que representa el poder transformador de la melena en mujeres de 50 y más. ¿Quieres hacer un cambio así? La actriz de Pretty Woman resulta inspiración para atreverse a transformar el color del pelo tan drásticamente sin fallar en el intento. Si buscabas más recomendaciones según la edad, aquí tenemos 6 formas de llevar un bob con baby bangs para mujeres de 40+.

Julia Roberts se volvió rubia brillante para verano 2024

No hay mejor momento para llevar colores cálidos en el pelo como la época de verano, y ahora que entramos en la fecha del solsticio y el cambio de temporada, podemos tomar como referencia la melena que el colorista y estilista Kadi Lee hizo con Julia Roberts. Quien además explica que ir de un color oscuro a rubio puede ser difícil, pero la forma de conseguirlo es “lento y constante” para mantener el cabello saludable en todo momento.



El rubio de Roberts no es demasiado frío o cálido, es un tono neutro ideal. Algunas de sus raíces marrones quedaron intactas, dando al color general un aspecto relajado en lugar de un rubio totalmente brillante. Lleva un fleco suave tipo cortina que enmarca rostro y ondas sueltas para suavizar aún más las facciones.

Kadi tomó como referencia los aspectos filosóficos de la vida para aplicar al cambio de color del cabello de Julia Roberts. Y en un post de Instagram compartió lo siguiente. No te vayas sin leer: Mechas californianas, Penélope Cruz usa la mejor técnica capilar para rejuvenecer el rostro.

“Los cambios drásticos de color pueden ser bastante estresantes para un colorista, pero a lo largo de los años he desarrollado un enfoque calmado y metódico que (eventualmente) me da el resultado natural y realista que necesito, mientras mantengo el cabello fuerte y saludable (¡la parte más importante!). El mayor consejo: ve con calma, en múltiples sesiones. No te dejes presionar por fotos drásticas e irreales de antes y después en Instagram. Esas fotos no muestran las docenas de horas de trabajo, y a menudo están muy editadas. En la vida real, las cosas llevan tiempo. Visualiza realmente tu resultado final, y píntalo lentamente y deliberadamente hasta llegar allí.”

¿Cómo llevar el cabello rubio natural?

Si te sientes inspirada por el color de pelo de Julia Roberts pero no quieres irte a un extremo en tono, hay 14 mechas rubias para morenas que rejuvenecen el rostro y serán tendencia todo 2024. El pelo castaño, negro o café oscuro puede tener variaciones más claras, y entre las tonalidades preferidas están: rubio pálido, rubio natural, rubio cenizo pálido, rubio cenizo aclarado, beige blonde y más, por lo que puedes iniciar con estos reflejos en el pelo en lugar de colorarlo por completo.

1. Castaño con mechas blonde

2. Honey Highlights

3. Blonde Cacao