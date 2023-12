El año de los moños: ¿por qué nos obsesionamos con este accesorio?

En medio del coquette girl y el coquette aesthetic tenemos un accesorio infalible para las girlies —que vamos de los 28 años para arriba—, el moño. Coronándose como el accesorio ready-to-wear esencial para otoño 2023, cerramos el año venerando a un símbolo de la feminidad, la infancia y hasta de la historia —María Antonieta, por ejemplo, fue pionera en la moda estrafalaria llena de listón y encaje—. Desde la colección spring/summer 2024 de Mirror Palais supimos que este año cerraría con un elemento así de conocido—especialmente en el año donde el rosa casi literalmente se acabó porque Greta Gerwig no tuvo suficiente pintura para hacer Barbie.

Mirror Palais Runway SS24, Spring Summer 2024 Mirror Palais

2023, el año de los moños

Como en cualquier accesorio, no es que ‘jamás’ habíamos visto o usado un moño, pero en 2023 tuvimos el antecedente del core en prácticamente todo. Del balletcore hace más sentido encontrar los moños —es cuando Miu Miu nos cautivó con los ballet flats que causaron sensación—. El regencycore se fortaleció en 2020-2021 con la popularidad de Bridgerton y su detallado vestuario con vestidos cortes imperio. A estas alturas es indiscutible que el Barbiecore nos adentró al tan característico mundo de Barbie donde todo es tierno y color pastel, y así fue creciendo la era del girlhood.

Pero los moños no necesariamente los vimos en zapatillas de ballet o como chokers —exacto, tal y como hacíamos en el 2000 con un pedazo de tela—. Las botas chunky, la moda grunge y los corsets que aún con su estructura naturalmente ruda, llevaban el detalle de un pequeño moño.

Zapatos Miu Miu afuera de Ida Sjöstedt durante el segundo día de la Stockholm Fashion Week Spring/Summer 2017. getty

Celine Bethmann lleva medias negras de Calzedonia, una bolsa roja en forma de corazón de cuero Alaïa, calcetines de algodón blanco con detalles de cinta negra y mocasines de cuero brillante negro de Liu Jo. getty

Cabe en todas partes. Al grado que, como la profesora de modas en el Savannah College of Art and Design, Sarah Collins, explicó a Harper’s Bazaar US, los vimos hasta en la Segunda Guerra Mundial. “Las mujeres francesas adornaban sus sombreros y turbantes con cintas y otros trozos de tela que conseguían, desafiando las reglas alemanas contra la extravagancia”, menciona Collins.

La analista de tendencias Mandy Lee contó al New York Times que esta obsesión viene, más que nada, por la cantidad de moños que vemos en un solo lugar. Lo cual, dicen, hace énfasis en la hiperfeminidad. Y es cierto, hemos visto más de cinco moños en árboles de Navidad, vestidos, zapatos y por supuesto en el cabello.

En la ecuación del moño, más es más. Y por primera vez en mucho tiempo viene un accesorio al alcance de todos: basta con ir a la papelería más cercana y comprar un listón de color. La moda, al igual que el significado del moño, simboliza unión bajo el gusto de cada quién.

Una invitada lleva una diadema de Maison Margiela, un piercing, una corbata negra de Prada, una bolsa bicolor, un traje pantalón blanco decorado con lazos blancos de lentejuelas. getty