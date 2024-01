La historia de las medias y su transformación con los años, una prenda infalible

Las medias... Podemos tomarlas como una prenda anticuada o como un básico para lograr un look de lo más rockero pero, ¿qué hay detrás de su historia? Estamos seguras que nunca te habías puesto a pensar en ello, ya que no es casualidad que incluso las medias rojas regresaron como un must.

¿Cuál es el origen de las medias?

Tradicionalmente confeccionadas en seda japonesa, la Primera Guerra Mundial paralizó el suministro de seda de Japón y obligó al cese de la producción. Poco más tarde, un nuevo material revolucionó el mercado de la moda: el nailon.

Mucho más resistente y elástico que la seda, se hizo con el mercado de las medias durante toda la década de los 30. Pero los maravillosos años de faldas cortas y ligueros quedaron sumidos en la oscuridad que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, donde la indumentaria de hombres y mujeres tuvo que adecuarse al humor del país, quedando desterradas las flappers y sus minúsculos vestidos a la espera de tiempos mejores.

El nailon se destinó, por orden del gobierno de EEUU, a la producción y elaboración de paracaídas para el ejército y las mujeres volvieron a abrigar sus piernas bajo largas y pesadas faldas. La escasez de medias era tal que llegaron a multiplicar su precio por veinte, obligando a las mujeres poco pudientes a pintarse la raya de la costura para simular el uso de medias. Esta práctica se extendió por todos los Estados Unidos durante los tristes años de posguerra.

Enero 1972. getty

La Princesa de Gales llevando un traje rojo y medias con un lazo decorativo en el tobillo durante una visita al parlamento en Camberra, enero de 1988. getty

Cuando por fin se pudo volver a emplear el nailon en la fabricación de medias, las ventas fueron astronómicas, llegando a vender hasta 4 millones de pares en pocos días. Las mujeres volvían a estar felices, a vestir con faldas por la rodilla (todavía no había llegado la minifalda de Mary Quant para revolucionar el mundo de la moda) y a tener algo que enganchar en sus ligueros. Lee aquí: Ella fue Mary Quant, la icónica diseñadora que revolucionó la moda femenina con la minifalda.

Pero toda subida tiene su caída; al comienzo de los años 60 nació un material tan elástico y resistente que derrocaría al nailon: la lycra. Este material se sigue utilizando hoy en día para la confección de pantys y medias en todo el mundo, así como todo tipo de prendas que busquen la elasticidad en sus diseños.

Los locos años 60 se caracterizaron por las piernas más largas y las faldas más cortas (el nacimiento por fin de la minifalda), luciendo medias con toda clase de estampados y colores.

En la actualidad, las medias y pantys forman parte del guardarropa íntimo de toda mujer y se han convertido en un símbolo de la sensualidad y el poder femenino, además de incluirse con estampados exóticos, colores brillantes y texturas diversas en los outfits de street style más in del mundo.