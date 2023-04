Ella fue Mary Quant, la icónica diseñadora que revolucionó la moda femenina con la minifalda

Mary Quant fue una distinguida dieñadora de modas, probablemente la más reconocida del siglo XX por su inovadora propuesta frente a la moda femenina: la revolucionaria minifalda.

Falleció hoy 13 de abril de 2023 en su casa de Surrey a las orillas de Londres. Mary Quant partió de este plano apasciblemente en la tranquilidad de su cama por causas naturales.

Mary Quant, la historia de una diseñadora revolucionaria

Mary Quant nació el 11 de febrero de 1930 y estudió en la Escuela de Arte Goldsmith de Londres. Siempre fue una mujer innovadora y revolucionaria, En 1957 se casó con Alexander Plunket Greene y juntos pusieron su primera boutique llamada Bazaar donde comercializaban diseños de otros creativos de la época, sin embargo, Mary Quant no estaba totalmente satisfecha con lo que ofrecía en su tienda así que decidió emprender con sus propios diseños.

Mary Quant en su departamento en Dracott Place, Chelsea, rodeada de dibujos de moda mientras planea sus nuevas creaciones Getty images

El inconfundible estilo de Mary Quant rompió los esquemas de la moda tradicional pues se salía de lo establecido en cuanto diseños y colores de la moda para mujeres, quizá la prenda más escandalosa fue la minifalda, pero también propuso otras igual de polémicas para su tiempo como las botas altas por encima de la rodilla, vestidos cortos, mallas de colores, cinturones a la cadera, los shorts, pantalones campana, tops calados, impermeables de colores chillones, gafas, corbatas masculinas y la maxifalda que llegaba hasta los tobillos.

La exitosa diseñadora creía que el arte estaba en lo vulgar, por lo que fue una digna impulsora del movimiento Swinging Sixties.

Mary Quant y Alexander Plunket Greene, fundadores de Bazaar en Londres Getty images

Pero sin duda, el reconocido ícono de la margarita en sus diseños estampados, informales y coloridos fue el toque que lanzó a Mary Quant a la cima de las más prestiogiosas pasarelas y boutiques de la época.

Su estilo llegó al cine en las cintas The Haunting de 1963, Georgy Girl de 1966 y Two For The Road de 1967 donde se encargó por completo del vestuario de los personajes y en 1998 diseñó el interior del nuevo mini (1000) Designer, su auto favorito. Probablemente la única frustración de la espectácular diseñadora fue no haber vestido nunca a la ex primera ministra Margaret Tatcher.

Exposición de Mary Quant en el Victoria and Albert Museum Getty images

Tras su muerte le sobreviven su único hijo Orlando, su nieto Lucas Alexander y su marido Alexander Plunket Greene.