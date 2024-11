Encontré las botas (ochenteras) de Lady Di color burdeos (de Zara) que son mis favoritas para Otoño-Invierno

Podríamos crear un moodboard de los looks invernales de la princesa Diana que sirvan de inspiración —y guía— para saber cómo vestir en esta temporada de Otoño-Invierno. De hecho, de la princesa Diana aprendí a llevar faldas de ante cuando hace frío (aquí las 9 más bonitas), pero viendo el catálogo de fotografías de Lady Di di con unas botas color rojo burdeos que pueden volverse en el elemento infalible para un look ganador. ¿Lo mejor? Para conseguirlas no tienes que gastar millones, pues encontré una réplica ideal que seguro querrás anotar en tu lista de deseos. También lee sobre la versión asequible del camel coat que Diana llevó primero para invierno.

Así se llevan las botas burdeos que la princesa Diana usaba para Otoño-Invierno

Corría el año de 1983 cuando vimos a la princesa durante una sesión de fotos con su esposo, el príncipe Carlos, y su hijo de 18 meses, el príncipe William, en el jardín de su hogar en el Palacio de Kensington. La princesa de Gales iba vestida con un suéter de cuello alto color crema y una falda plisada con cinturón rojo y botas, sentada en un banco de madera que fue un regalo de bodas de la Cornwall Crafts Association. Representando a la perfección la moda acogedora de otoño-invierno, podemos replicar este look con las botas planas de caña alta de Zara en color rojo burdeos.

Estas botas, similares a las de Diana, quedan prácticamente con todo en tu guardarropa, y la silueta tiene una vibra chunky que otorga un aspecto poco pesado a cualquier look. El tono burdeos oscuro es versátil y perfecto para la temporada, complementando los tonos cálidos y acogedores del otoño, así como las paletas más intensas y dramáticas del invierno —como pueden ser los colores joya, metálicos o dorados y platinados—. La altura hasta la rodilla combina de maravilla con faldas, bermudas de sastrería o pantalones de pitillo, convirtiéndolas en una pieza de impacto que puede pasar sin esfuerzo de looks casuales de día a conjuntos de noche.

Nos encanta recordar a la princesa Diana desde una perspectiva de moda, porque claramente disfrutaba expresarse a través de su ropa. Era una mujer audaz al vestir y le encantaba experimentar con las tendencias del momento, pero también apreciaba las piezas clásicas y la combinación de colores audaces. Así como Lady Di, podríamos combinar nuestras botas con un cinturón.

Así se llevan las botas burdeos que la princesa Diana usaba para Otoño-Invierno getty images

Así se llevan las botas burdeos que la princesa Diana usaba para Otoño-Invierno zara