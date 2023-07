Elizabeth Debicki canalizó a Lady Di en este GRWM de Dior Haute Couture

Elizabeth Debicki canalizó a la princesa Diana para asistir al desfile de Dior Paris Haute Couture Fall/Winter 2023, donde la maison invocó a las diosas griegas para invocar una colección de alta costura particularmente simple, sin tacones, forros ni volantes.

“Presencia un día en la vida de la embajadora de Dior, Elizabeth Debicki, asistiendo al desfile de Alta Costura Otoño-Invierno 2023-2024 de Dior en París, comenzando con una lección sobre las heroínas femeninas de la mitología griega, una de las inspiraciones clave de la colección. Después de elegir su look para el desfile, realzado con un glamoroso labial rojo de Dior, la actriz se dirige al evento donde comparte sus impresiones desde la primera fila sobre la colección”. dior

Elizabeth Debicki en el desfile Dior Alta Costura Fall/Winter 2023

En este GRWM (‘get ready with me’) de Elizabeth Debicki con Dior, la vemos curiosa como la princesa Diana, ojeando los libros de historia y buscando mayor profundidad en la colección de Maria Grazia Chiuri para la casa de modas. La actriz que brilló en The Crown habló con la profesora Marion Bellissime para comprender más de las mujeres en la mitología griega —hablando específicamente de Penélope, reina de Ítaca, icónico personaje de La Odisea—.

“Lo que amo de los diseños de Maria Grazia es que están hechos para la mujer, son una celebración de la forma de la mujer. Irse hacia la mitología griega, hacia el cuerpo de la mujer antigua, y traerlo a la pasarela, estoy muy emocionada por ver qué saca”, comentó Debicki. Con maquillaje sencillo a base de delineador negro y labios rojos, la actriz y embajadora de la firma llevó un conjunto black and white de t-shirt blanca de algodón con falda lápiz de cuero en color negro, chamarra a juego y un tocado de boina con red y perlas. Este look es una discreta oda a lo que la princesa Diana llegó al 70° aniversario del armistico en 1988 también en París, con un abrigo diseñado por Jasper Conran y sombrero top hat con red negra de Viv Knowland.

Pierre Mouton

Recordemos que la maison francesa anunció en 2021 que la actriz francoaustraliana se sumaba a la casa como nueva embajadora de Dior Joaillerie. Dior afirmó en su momento que Elizabeth encarnaba a la perfección ese universo refinado y exquisito de Rose Dior. ¿Qué significa Debicki para Dior? Una mujer sofisticada y un símbolo de la elegancia atemporal, lo cual pudimos ver en la presentación de la próxima colección Primavera-Verano 2022, invitada entre las exclusivas ‘Stars in Dior’.

getty

Dior Alta Costura Otoño/Iniverno 2023

“Esta colección no está hecha para la alfombra roja como la imaginamos hoy”, dijo Maria Grazia Chiuri a AFP, “es un trabajo que no necesariamente es visto por los demás, sino sobre todo por la que lleva la prenda”. En el desfile vimos extrema pureza inspirada en las estatuas antiguas para brindar más comodidad; la silueta es vertical, la línea limpia y los colores refinados: blanco, negro, beige, dorado y plateado.

Un vestido largo de lana blanca con capa a juego abrió el desfile en el Museo Rodin de París, en un decorado diseñado por la artista italiana Marta Roberti, que combinó animales, diosas, autorretratos y fragmentos de paisajes salvajes. Aligerar la construcción sin perder la forma fue “el desafío más importante” de esta colección, explicó la diseñadora italiana. La silueta emblemática del New Look de Christian Dior, estructurada por la chaqueta entallada, se reinterpreta en esta colección de varias formas — no tiene forro, es “ligera y cómoda”.

Una alternativa en forma de chaqueta y abrigo está estructurada con pliegues diseñados bajo el pecho, evocando estatuas clásicas. Las sandalias planas, con recortes, acentúan la evocación clásica. El plisado, otro elemento Dior, está presente en las mangas de las chaquetas de hombre. Además de los vestidos imprescindibles, la colección ofrece varias piezas separadas, que permiten mezclarlas, y construye “todo un vestuario personalizado”, subrayó Maria Grazia Chiuri.

Con información de AFP y redacción Harper’s Bazaar