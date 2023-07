Las musas de 60 y 70 años de Balenciaga, modelos para la Semana de la Alta Costura

Balenciaga presentó su colección de Alta Costura número 52 con un regreso a sus raíces, cortesía de las ideas de su director creativo Demna Gvasalia. La pasarela a la que acudieron estrellas como Cardi B, Michelle Yeoh y la cantante Yseult cerró con un vestido armadura que destacó por tener un corte clásico en una pieza tan intrincada, pero entre las modelos destacaron algunas que están en sus más de 50 años de edad, y no son ajenas al mundo del espectáculo y el modelaje: la actriz francesa Isabelle Huppert (70) y la modelo Danielle Slavik (61) fueron elegidas para llevar más allá el contexto de moda que quiere presentar la alta costura de Balenciaga.

Recordemos que el primer desfile de Demna como director creativo fue en la Semana de la Moda de París en 2016; se esperaba que le diera su toque moderno e innovadora a la firma gracias a su técnica y conocimiento de moda siendo además fundador de la firma Vetements. “Confío en que sabrá con éxito entender los códigos de Balenciaga y sabrá llevarlos a los cambios globales del mundo actual. Me fascinó desde que vi su capacidad para desarrollar una perspectiva tan firme en su propia marca, así como su seguridad sobre cuál es la actitud, cuál es la silueta, los volúmenes de sus prendas”, declaró en su momento Isabelle Guichot, presidenta de Balenciaga.

Las musas de Balenciaga para la Alta Costura 2023

Isabelle Huppert, de 70 años, es una de las actrices francesas más prolíficas del cine europeo, con más de 100 películas y producciones televisivas, y acreedora de premios como un globo de oro (por ‘Elle’), un BAFTA (por ‘La encajera’) y en el Festival de Cannes (‘La pianiste’ y ‘Violette Noizère). Además de tener una estrecha relación, también la tiene con la casa de Balenciaga, pues ella y Demna han hecho mancuerna desde hace años. Ha sido el rostro para campañas de la firma, así como modelo de múltiples diseños que adora llevar a las alfombras rojas. En esta colección de Alta Costura la vimos caminar con un vestido negro de falda en A con plumaje, mangas largas y cuello alto.

Por otro lado, tenemos a una musa de Balenciaga, Danielle Slavik, que con más de 60 años regresó a la pasarela para posar nada menos que para la casa que la ha acogido en toda su carrera como modelo —abriendo el show. Desde sus veintes ha estado con la casa, y formó un íntimo vínculo con Cristóbal Balenciaga. “Una vez, me sentí mal en el estudio. Se preocuparon por mí y tuve que decirles que estaba en una dieta, porque subí un poco de peso. El Sr. Balenciaga me dijo, ‘no hagas dieta, Danielle. Si subes de peso, me corresponde a mí vestirte para que no se note’. En otra ocasión alguien me susurró, ‘apúrate, Danielle, tiene una junta con Gabrielle Chanel y no se irá hasta que acabes tu plato’”, recordó la modelo de 61 años en alguna memoria.

Demna fue quien trajo a Danielle de su retiro de vuelta a las pasarelas. El año pasado fue un hito para que la casa diera apertura a las mujeres de más edad. “Le dije que era imposible, ¡estoy muy vieja! No puedo enseñar mis brazos ni mis piernas. Pero él insistió y entendí que era una manera de rendir homenaje a Mr. Balenciaga, así que acepté a pesar de mi angustia”.

Danielle Slavik, Balenciaga house model from 1964-68, walking in today’s Balenciaga show in an archive-inspired design #couture pic.twitter.com/kCMEAfqjS4 — Vanessa Friedman (@VVFriedman) July 5, 2023