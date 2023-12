20 romcoms de Navidad, clasificadas de la peor a la mejor

Este 2023, Love Actually cumple 20 años, y dos décadas después el mundo sigue recordando aquella declaración de amor al personaje de Keira Nightley en las escaleras. Sabemos que esta es una de las mejores romcoms navideñas, ¿pero cuál será la peor? Hicimos este ranking para que disfrutes tanto de las obras maestras que nos hicieron creer en el amor como de las que quizá recibirán carbón este año. ¿Tienes una preferida?

Nota de la editora: Esta lista no se hizo con la intención de tirarle hate a ninguna película, pues todas comparten el mismo objetivo de brindarnos una sensación reconfortante para Navidad. Simplemente creemos que hay unas mejores que otras.



20. Holiday Date (2019)

Brooke (Brittany Bristow) debe ir a casa para las fiestas, pero para su desgracia terminó con su novio ‘perfecto’ y le pide a un completo extraño (Matt Cohen) que finja ser su pareja. Los muchos momentos awkward te harán desear que ya acabe la película.

archivo

19. Good Morning Christmas! (2020)

Dos conductores de televisión —que se odiaban— hacen su programa de despedida, pero tras convivir un par de días en el pueblito donde harían su última transmisión se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común. Y que realmente se gustan. Para sorpresa de nadie.

archivo

18. Christmas at the Plaza (2019)

Jessica (Elizabeth Henstridge) toma un nuevo puesto en The Plaza en Nueva York, solo para descubrir que debe trabajar con —y quizá enamorarse de— el decorador que lleva años trabajando ahí. La historia jamás avanza y termina de manera abrupta.

archivo

17. 12 Dates of Christmas (2011)

Es como el Groundhog Day pero de comedia romántica navideña. Kate (Amy Smart) debe encontrar el espíritu navideño y olvidarse de ser una Grinch. Pero para hacerlo, vivirá el mismo día por varios días. Y con una cita con la que ni se la está pasando bien.

archivo

16. The Knight Before Christmas (2019)

Vanessa Hudgens después de hacer The Princess Switch —en un rato hablaremos de esa—, en una de las películas más cursis de todas y llena de los clichés que en secreto adoramos. Un caballero es transportado al presente y se enamora de la profesora de ciencias. Al parecer no hay fórmula que los detenga.

archivo

15. The Christmas Train (2017)

Prometo que la vi únicamente por mi crush Dermot Mulroney en el papel de Tom, un periodista que se queda varado en un tren en la víspera de Navidad. Oh sorpresa, ahí también está atrapada su exnovia Eleanor (Kimberly Williams-Paisley). Se imaginan qué sigue después.

14. The Princess Switch (2018)

Vanessa Hudgens en los papeles de Stact, la repostera de Chicago, y la duquesa Margaret de Belgravia. Es entretenido ver cómo hay un rol similar al de Juego de Gemelas —porque la duquesa quiere saborear la ‘vida real'—. La parte 2 y 3 meh, no tanto.

archivo

13. A Christmas Prince (2017)

Okey quizá puede quedarse en medio de una lista, porque o la amas o la odias. Muy en secreto quisiese ser esa reportera que se queda con el príncipe —¿acaso es la historia similar de Letizia y Felipe VI?—. De nuevo, la segunda y tercera parte dejan a desear.

12. Four Christmases (2008)

Reese Witherspoon y Vince Vaughn tienen cierta falta de química, pero la historia cómica es prometedora. Esta pareja debe enfrentar la Navidad en familia y aprender de los defectos del otro.

archivo

11. Let it Snow (2013)

Una alta ejecutiva Grinch anti-Navidad (Gabrielle Rose) debe pasar toda una semana en el pueblo nevado de su papá antes del 25 de diciembre, pues le hará renovaciones al resort. Entonces conoce al guapo guía de la propiedad Brady Lewis (Jesse Hutch) y juntos descubren el verdadero espíritu navideño. Cien por ciento recomendada para algo muy chill y esperanzador.

archivo

10. Dear Santa (2011)

Solitaria y a la deriva en la vida, Crystal (Amy Acker), de 24 años, descubre una carta de una niñita que le pide a Santa que le envíe a su papá una nueva esposa para Navidad. Crystal decide buscarlos con la esperanza de convertirse en su regalo navideño. Si estás sentimental, te puede sacar una lágrima.

9. Noel (2014)

Otra película llena de grandes estrellas —Penélope Cruz, Paul Walker, Susan Sarandon, Alan Arkin— cuyos personajes entrelazan historias. Llamémosle la película apta para una Navidad tan hot como tu chocolate caliente.

archivo

8. Holidate (2020)

Emma Roberts y Luke Bracey nos traen una película que en realidad casi no parece tan navideña, pero entre los dos hay una química innegable y los personajes secundarios le dan un mejor giro a la historia.

7. Falling for Christmas (2022)

No solo es el regreso de Lindsay Lohan, sino que nos enamoramos de su novio influencer (George Young) y la historia deja una impresión cálida a pesar de las escenas tan cheesy.

archivo

6. A Castle for Christmas (2021)

Brooke Shields es una famosa escritora que viaja a Escocia huyendo de un escándalo. Una vez allí, intenta comprar un castillo, pero el propietario, el guapo duque escocés Myles (Carly Elwes) se resiste a vendérselo. Conclusión: queremos un baile de Navidad en la pista de un castillo.

archivo

5. Love Hard (2021)

Josh (Jimmy O Yang) engaña a Natalie (Nina Dobrev) sobre su perfil en una app de citas. Ella viaja a visitarlo por las fiestas navideñas, obvio, y juntos encuentran la manera de que la relación trabaje. Te hace reír y hasta creer en el amor digital, además de que tiene la mejor canción navideña feminista. Sólo véla y nos agradecerás.

archivo

4. Something for Tiffany’s (2022)

No solo me hizo saber quién sería mi futuro esposo (Kendrick Sampson), sino que al mundo ya le hacía falta una romcom fresca. Rachel (Zoey Deutch) encuentra el amor de manera desprevenida en alguien que REALMENTE la valora y la guía a cumplir sus metas como empresaria.

archivo

3. Love the Coopers (2015)

Las historias entrelazadas de una gran familia que finalmente se reúne en Navidad solo para comprender que la verdadera magia radica en la unión. Lo sabemos, muy cursi, pero con el soundtrack, el paisaje de la ciudad nevada y la historia de amor del personaje de Olivia Wilde la hacen una de las mejores romcoms en la historia. También salen Timothée Chalamet, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Alan Arkin, Ed Helms, Marisa Tomei y John Goodman.

2. The Holiday (2006)

Dos mujeres a la deriva (Kate Winslet y Cameron Diaz) deciden intercambiar su residencia para la Navidad. De forma inesperada encuentran el amor en este nuevo entorno con Jack Black y Jude Law. Un clásico que jamás pasará de moda, así como la ropa del personaje de Diaz.

archivo

1. Love Actually (2003)

Encabeza la lista de las mejores por tener todo lo que hace una buena comedia romántica: las risas, los giros inesperados, el romance poco convencional, vaya incluso actores desconocidos y actores estrella. No escribiremos más, sólo le diremos a esta película to me, you are perfect.