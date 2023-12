Love Actually cumple 20 años y esto ha sido de los actores

En época de fin de año, Love Actually (2003) es una de las películas que más vemos —y si todavía no la ves, ha llegado la hora de revisar tus prioridades—. Esta romcom navideña cumple 20 años y dos décadas después la gente sigue recordando la declaración de amor de Mark (Andrew Colin) a Juliet (Keira Knightley) con letreros en los escalones de su puerta de entrada. Si esta es una de tus películas favoritas para ver con tu pijama afelpada acompañada de palomitas y rosé, aquí todo lo que debes saber de Love Actually a 20 años de su estreno.

¿Love Actually está disponible en Netflix?

Es correcto, Love Actually puede verse en Netflix. Si estás en Latinoamérica, búscala bajo el nombre ‘Amor en realidad’.

¿Es la película Love Actually una película navideña?

Así es, no hay otra manera de describirla. Simplemente de las mejores romcoms navideñas allá afuera. La descripción dice que Love Actually “sigue las vidas de ocho parejas muy diferentes mientras lidian con sus vidas amorosas en varias historias interrelacionadas ambientadas durante un mes frenético antes de la Navidad en Londres, Inglaterra”.

¿Dónde están los actores de Love Actually?

Hugh Grant (David, el primer ministro): el guapo actor británico —que nos cautivó en la película con esos trajes entallados— tiene actualmente 63 años y lo veremos próximamente en Wonka con Thimothée Chalamet.

Martine McCutcheon (Natalie): con ese primer ministro, todas nos habríamos puesto nerviosas. Después de esta película, la actriz de 47 años salió en varios shows de televisión británica.

Emma Thompson (Karen): el personaje de Emma nos dio emociones agridulces pero valiosas lecciones. Su última película fue Good Luck, Leo Grande donde recibió aplausos por defender el cuerpo natural de las mujeres.

Alan Rickman (Harry): el personaje de Alan le prestaba demasiada atención a su secretaria. Rickman participó en muchos títulos reconocidos, como Harry Potter y Sweeney Todd; lamentablemente falleció en 2016.

Thomas Brodie-Sangster (Sam): Thomas tenía 13 años cuando hizo Love Actually —claramente no lo parecía— y representó una de sus películas debut para tener una gran carrera actoral.

Liam Neeson (Daniel): amigo de Karen (Emma), le da consejos a Sam (Thomas) y forman un vínculo especial.

Colin Firth (Jamie): el Mr. Darcy por excelencia que se enamoró de una extranjera ahora tiene 63 años y una extensa carrera actoral donde protagoniza la mitad de nuestras romcoms favoritas.

Lúcia Moniz (Aurelia): el interés amoroso de Colin Firth que demuestra que el idioma no es obstáculo. Lúcia ha participado en televisión portuguesa y grabó algunos álbumes.

Keira Knightley (Juliet): Keira tenía tan solo 18 años cuando hizo la película y reveló en una entrevista que su personaje sale usando un sombrero porque tenían que cubrirle un enorme grano en la frente.

Andrew Lincoln (Mark): con un personaje como el enamorado de la esposa de su mejor amigo, después Andrew participó en The Walking Dead.

Chiwetel Ejiofor (Peter): pobre Peter, quien no sabe que su mejor amigo está enamorado de su esposa (Keira). El resto de sus créditos de actuación están en las películas de Doctor Strange y The Lion King.

Martin Freeman (John): antes de Love Actually, Martin era conocido por su rol en la versión británica de The Office, después lo vimos en la trilogía de The Hobbit.

Joanna Page (Judy): el interés amoroso de John (Martin), se dedicó a otros proyectos de televisión en Gran Bretaña.

el interés amoroso de John (Martin), se dedicó a otros proyectos de televisión en Gran Bretaña. Bill Nighy (Billy Mack): se presenta como una leyenda del rock; después de la romcom hizo muchas otras películas, como Living (2022) que le valió una nominación al Oscar.