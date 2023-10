5 datos sobre Wait Until Dark, la única película de terror que hizo Audrey Hepburn

Audrey Hepburn, conocida por sus icónicos papeles en películas clásicas como Breakfast at Tiffany’s y Roman Holiday, no estaba principalmente asociada al género de terror, sin embargo, participó en un thriller psicológico: Wait Until Dark. Aunque la filmografía de Hepburn estuvo compuesta por dramas, comedias y películas románticas, en esta película de pseudo-terror logró uno de sus mayores reconocimientos en su carrera como actriz —y sí, deberías anotar esta pieza al resto de películas para ver en Halloween.

Richard Crenna como Mike Talman, Audrey Hepburn como Suzy Hendrix y Jack Weston como Carlino en la película de 1967 Wait Until Dark. getty

¿De qué trata Wait Until Dark, la película de terror de Audrey Hepburn?

Un thriller de suspense estrenado en 1967, dirigido por Terence Young —basada en la exitosa obra de teatro del mismo nombre escrita por Frederick Knott—. Protagonizada por Audrey Hepburn, Alan Arkin y Richard Crenna, narra la historia de una mujer ciega que se convierte en el blanco de tres criminales que buscan una muñeca rellena de heroína que creen que está en su apartamento.

La película recibió buenas críticas por su atmósfera tensa y llena de suspense, con el personaje de Hepburn utilizando su ingenio, ingeniosidad y sentidos agudizados para burlar a los intrusos en su propia casa.

1. Audrey Hepburn fue nominada a un Oscar con esta película

Audrey Hepburn fue una de las actrices más icónicas y queridas de la Época Dorada de Hollywood. Fue nominada cinco veces al Oscar por Mejor Actriz y ganó una vez por su actuación en la película de 1953 Roman Holiday. Entre las nominaciones estuvo Wait Until Dark, junto con los reconocidos títulos de Sabrina (1954), War and Peace (1956) y Brakfast at Tiffany’s (1967).

2. Audrey Hepburn se capacitó para interpretar a una mujer ciega

Hepburn se preparó para la película entrenando en el Lighthouse for the Blind de Nueva York, con los ojos cubiertos con escudos negros mientras se movía utilizando el sonido y el tacto, y aprendiendo suficiente braille para desenvolverse. Para aumentar la ilusión de ceguera, usó lentes de contacto para disminuir el brillo de sus famosos ojos expresivos (vía The Sonoma Index Tribune).

Alan Arkin yace en el suelo mientras Audrey Hepburn intenta levantarse en una escena de la película Wait Until Dark. getty

3. La película recibió buen ranking

El American Film Institute posicionó esta película entre los 100 mejores thrillers, mientras que la cadena de televisión Bravo la colocó entre las 100 mejores películas de susto. Incluso fue considerada “la mejor película al estilo Hitchcock que Alfred Hotchcock no dirigió".

4. Aprobada por Stephen King

Stephen King, el ‘maestro del terror’, alabó esta película —especialmente por la actuación de Alan Arkin, a quien describe como posiblemente “ser la mejor encarnación de maldad en la pantalla jamás vista”.

5. Estrenó para Halloween

La película se estrenó justo antes de Halloween en 1967, cosechando elogios de la crítica y un gran éxito en taquilla —recaudó 17,5 millones de dólares con un presupuesto de 3 millones—.