La nueva película navideña de Emma Roberts que seguro desconoces y está en Prime Video

De estas 20 romcoms que calificamos de la peor a la mejor, tenemos una nueva adquisición que podría quedarse casi en medio pero que como buena chick flick resultó cumplidora. About Fate es la nueva película navideña de Emma Roberts que está en Amazon Prime Video y casi todos desconocen; te decimos si vale la pena verla.



‘About Fate’, la nueva película navideña de Emma Roberts

Más que una película de Navidad, es una película de Año Nuevo —la que nos hace sentir que la Nochevieja es el momento perfecto para descifrar nuestra vida amorosa y llegar al siguiente año renovadas—. Dirigida por el cineasta ruso Maryus Vaysberg y con guión de Tiffany Paulsen, About Fate cuenta la historia de Griffin (Thomas Mann) y Margot (Emma Roberts), un abogado y una realtor que viven en el mismo vecindario —sin saberlo— y por azares del destino él se convierte en la “pareja falsa” de Margot para la boda de su hermana, pues ella había terminado con su novio-karateka-entusiasta-del-reiki de tres meses. Todo esto mientras Griffin planeaba pedirle matrimonio a su ególatra novia influencer Clementine (Madelaine Petsch).

Entre gatos, un guiño a Breakfast at Tiffany’s y una historia de los llamados milagros de Navidad, About Fate es una elocuente historia millennial que resulta acogedora en medio del caos que estas fechas provocan. Este resultado no sería de sorprender, ya que la guionista también estuvo a cargo de Holidate, la romcom festiva de Netflix que estrenó en 2020 con Emma Roberts.

Curiosamente, About Fate es el primer remake de una película soviética —la original es La ironía del destino, ¡o goce de su baño! de 1975. Esta comedia romántica es la historia de dos personas que creen en el amor pero parecen nunca poder encontrar su verdadero significado. En un giro salvaje de acontecimientos, se ponen en su camino en Nochevieja y la comedia y el caos se desatan. No son los típicos clichés de las romcoms, tiene giros agradables y seguro te saca más de una sonrisa . ¿Y Thomas Mann? Muy parecido a mi ex, pero realmente se vuelve tu nuevo crush.