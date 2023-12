Dejar el mundo atrás y otras películas para ver en diciembre que no tienen que ver con Navidad

No es por ser un Grinch, simplemente que ocasionalmente se antoja ver una película que no sea de Navidad en diciembre —la verdad es que ya acabamos esta lista de 20 romcoms de Navidad, clasificadas de la peor a la mejor—. Pero si quieres gozar de las vacaciones navideñas con producciones nuevas o volver a ver clásicos invaluables, tenemos estas propuestas para que acompañes con tus palomitas y tu cobija afelpada.

Películas para ver en diciembre que no son de Navidad

No olvides leer sobre las 10 series para volver a ver en vacaciones navideñas: Bridgerton, Anne With An E y más.



Dejar el mundo atrás (2023)

Dejar el mundo atrás (Leave the Wolrd Behind) es la tan hablada nueva película de Netflix con sus protagonistas Ethan Hawk y Julia Roberts. Envueltos en medio de un ciberataque en Estados Unidos, la familia Amanda (Julia) y Clay (Ethan) tendrá que luchar para sobrevivir. Es de esas películas que amas u odias, pero es un must verla antes de acabar el año. Aquí puedes leer el final explicado y otras preguntas reveladas sobre Leave the World Behind. ¿Dónde? Netflix.

Netflix

La La Land (2017)

Apta para los que se ponen nostálgicos en esta temporada (para llorar a gusto). Sebastian (Ryan Gosling) y Mia (Emma Stone) se ven atraídos el uno al otro por su deseo compartido de hacer lo que aman. Sin embargo, a medida que el éxito aumenta, se enfrentan a decisiones que comienzan a desgarrar el frágil tejido de su historia de amor. ¿Dónde? Prime Video.

archivo

Promising Young Woman (2020)

La historia sigue a Cassie, interpretada por Carey Mulligan, una exestudiante de medicina que busca justicia por un incidente traumático de su pasado. Los métodos poco convencionales de Cassie desafían las normas sociales mientras confronta a quienes jugaron un papel en los eventos que alteraron su vida —y te mantendrá al borde tu sofá—. ¿Dónde? Netflix.

Netflix

I Care A Lot (2021)

Armada con la desenvoltura de un lince, Marla Grayson (Rosamund Pike,) es una tutora legal profesional con docenas de ancianos bajo su custodia, a quienes estafa arrebatándoles con astucia su capital por medios dudosos pero legales. Junto con Eiza González esta historia te lleva por un juego que no es ni limpio, ni justo. ¿Dónde? Netflix.

Netflix

Perfectos desconocidos (2018)

Un grupo de amigos se reúne, durante un eclipse lunar, para compartir una cena íntima. Al principio, ellos creen que es solo otra noche más, hasta que la anfitriona propone un juego con sus teléfonos celulares. Una de las películas imperdibles de Mariana Treviño. ¿Dónde? Netflix.

Netflix

Call Me By Your Name (2017)

Estamos en Italia durante el verano de 1983 y la historia gira en torno al apasionado romance que florece entre Elio (Timothée Chalamet), un precoz joven de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), un carismático y seguro estudiante de posgrado que se hospeda con la familia de Elio. ¿Dónde? Prime Video.

archivo

Van Gogh: En la puerta de la eternidad (2018)

La impresionante actuación de William Dafoe como el pintor holandés post-impresionista, quien en la historia se mudó en 1886 a Francia y vivió un tiempo conociendo a miembros de la vanguardia incluyendo a Paul Gauguin (Oscar Isaac). ¿Dónde? Claro Video.

archivo

Triangle of Sadness (2022)

Es la mejor película del año pasado, pero nadie está listo para esta conversación. Una comedia negra (con Woody Harrelson) que sigue a una pareja de celebridades en un lujoso crucero con huéspedes adinerados que quedan varados en una isla desierta, enfrentándose a la lucha por la supervivencia. ¿Dónde? Prime Video.

archivo

Barbie (2023)

El furor rosa no podía detenerse sin antes volve a ver Barbie. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, las aventuras de la muñeca más famosa del mundo nos llevaron por una historia de nostalgia, risas y lágrimas, y ahora ya la puedes ver desde la comodidad de tu hogar. ¿Dónde? HBO Max.

cortesía

Maestro (2023)

Una grandiosa y temeraria historia de amor sobre la relación de Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein a lo largo de los años. Una carta de amor al arte y a la vida, Maestro es, en definitiva, un retrato épico y emotivo de la familia y el amor. ¿Dónde? Netflix.