La teoría de por qué no hay episodios de Navidad en Sex and the City

En estas 10 series para volver a ver en vacaciones navideñas claramente incluimos a Sex and the City; lamentablemente no hay un solo episodio que nos meta en el espíritu navideño. En series como Friends, The Big Bang Theory, Seinfeld y hasta Desperate Housewives hemos visto a sus personajes involucrados en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, involucrados en situaciones tanto divertidas como dramáticas. ¿Por qué no fue posible presenciar las aventuras navideñas de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York y Samantha Jones? Hay una teoría.

¿Cuáles son los episodios navideños de Sex and the City?

Respondiendo esta pregunta, técnicamente no los hay. A lo largo de seis temporadas de Sex and the City, no se hace mención ni se mostró ninguna celebración importante de Estados Unidos como lo son la Navidad y Día de Acción de Gracias —¡tampoco hay de San Valentín! Solamente hemos visto las fiestas de Año Nuevo y Halloween.

Sólo recordamos una vez la mención de un árbol de Navidad en la sexta temporada, pero ni siquiera fue en época navideña, sino cuando Charlotte decide convertirse al judaísmo por Harry y quiere poner su árbol una última vez. Con la película básicamente ocurren todas las festividades, desde Navidad hasta el Día de San Valentín, pero nunca en la serie vemos a estas amigas celebrando las fiestas navideñas.

La gran teoría a esta incógnita es que prácticamente todo el desarrollo de las historias se daban en el verano y no había grandes espacios en el tiempo. Básicamente no importaba si los personajes no celebraban Navidad o Año Nuevo —aunque habría sido fabuloso ver la bola cayendo en la cuenta regresiva—, pues las grandes aventuras de estas amigas únicamente eran para junio y julio.