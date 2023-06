¿Es ‘Glamorous’ la serie de venganza de Kim Cattrall por sus escasos segundos en ‘And Just Like That’?

22 de junio es un día importante para el mundo del entretenimiento —quizá también uno polémico—. Después de mucha espera, llegó la segunda temporada de ‘And Just Like That’, el reboot de ‘Sex and the City’ con la ausencia de una de las cuatro amigas. Y también es el día que estrena ‘Glamorous’, serie de Netflix protagonizada por Miss Benny y la muy comentada Kim Cattrall. Así como lo lees, la Samantha Jones de Sex and the City estrena su serie el mismo día que la secuela a la historia renovada que la lanzó al estrellato —y de la que no terminó en los mejores términos.

¿De qué se trata ‘Glamorous’, la nueva serie de Kim Cattrall?

Está inspirada en ‘Devil Wears Prada’ y es el primer gran proyecto de Cattrall desde hace mucho tiempo.

‘Glamour’ es la historia de Marco Mejía [Miss Benny], un joven queer no conforme con su género atrapado en una existencia estancada hasta que consigue un empleo a las órdenes de Madolyn Addison [Kim Cattrall], la legendaria magnate del maquillaje. Esta experiencia será la primera oportunidad para Marco de reflexionar sobre lo que desea de la vida, descubrir su auténtica personalidad y averiguar qué significa para él ser queer. descripción de netflix.

Son 10 episodios con una historia escrita por Jordan Nardino y dirigida por Todd Strauss-Schulson. El personaje de Cattrall, Madolyn Addison, es una magnate del maquillaje y una veterana de la Era Dorada de las Supermodelos, fundadora y CEO de la prestigiosa marca de belleza boutique que lleva su nombre. Entre el resto del elenco están Zane Phillips (como Chad), Jade Payton (Venetia), Michael Hsu Rosen (Ben), Ayesha Harris (Britt) y Graham Parkhurst (Parker).

¿Qué pasará con Samantha Jones en ‘And Just Like That 2'?

Lo que simbolizó el fin del mundo para las seguidoras de la polémica gurú de las relaciones públicas en ‘Sex and the City’ ya tiene solución, pues Samantha regresó a la pantalla con la segunda temporada de ‘And Just Like That’.

Un vocero había dicho al New York Post que la aparición de Kim Cattrall como Samantha Jones sería para la segunda temporada. El primer cameo de este legendario personaje fue en una llamada telefónica donde “definitivamente causó shock a todos”, según la fuente de quien alguna vez dijo que “jamás regresaría [a la serie], ¡y ahora está de vuelta!”. El medio añade que la escena de Samantha ‘se grabó en marzo’, y que los detalles aún son un total secreto —hasta ahora, pues la segunda entrega ya estrenó este 22 de junio.

Se desconocen los comentarios concretos del estreno de la serie de Kim, o de qué opina en este regreso con su grupo de amigas desenfadas y feministas que tanto nos cautivaron en la pantalla chica. Lo que mencionó prevemente Sarah Jessica Parker a Entertainment Weekly (vía Glamour Alemania) es que el regreso de Samantha “le sentó bien a los fans. Es un momento realmente apropiado en la historia”.

Pero antes del cameo de Jones que conmocionó a los televidentes, SJP ya había dicho por qué Cattrell no fue solicitada en ‘And Just Like That’, y las opiniones quedaron abiertas... “No le pedimos [a Kim] que sea parte de esto porque ella dejó en claro que eso no era algo que ella quería seguir, y ya no se sentía cómodo para nosotras, por lo que no se nos ocurrió", dijo Parker en un podcast. “Nos sentimos cómodos siguiendo adelante sin ella y sin ese personaje porque sabíamos lo que Michael [Patrick King] quería hacer”, dijo Parker sobre la elección narrativa. “Y pensamos que lo manejó de manera hermosa, que ella estaba allí y estaba presente, y eso fue algo agradable para todos nosotros y, creo, para la audiencia”.

Lo cierto es que las pocas reseñas de ‘Glamorous’ van entre dos estrellas de cinco... y aún es muy temprano para hablar de planes para una segunda temporada.