Sinéad O’Connor, el ícono de moda punk noventera que fue (FOTOS)

La irish princess se despidió de este mundo después de una trágica y polémica vida. La cantante pop irlandesa Sinead O’Connor, conocida por su interpretación de la canción ‘Nothing Compares 2 U’, murió a los 56 años, indicaron medios irlandeses este miércoles (26 julio). “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicó la familia en un comunicado difundido por el canal público RTE.

O’Connor alcanzó fama mundial en 1990 con la canción ‘Nothing Compares 2 U’, escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, The Lion and the Cobra y I Do Not Want What I Haven’t Got fueron grandes éxitos comerciales.

La cantante, que en 2018 anunció su conversión al islam, dio que hablar también con una serie de polémicas. Según dijo, fue maltratada por su madre durante su infancia, y criticó enérgicamente a la Iglesia católica, a la que acusaba de no haber protegido a los niños víctimas de abusos sexuales a manos de religiosos. En 1992 rompió ante una televisión norteamericana un retrato del papa Juan Pablo II, y en 1999 protagonizó otra polémica cuando una iglesia irlandesa disidente la ordenó sacerdotisa.

Reconocible por su cabeza rapada, la cantante desapareció después poco a poco de los focos, aunque en 2005 regresó con su álbum reggae Throw Down Your Arms, tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris. En los últimos años se explayó en redes sociales, amenazando a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia, y hablando de sus problemas de salud física y mental e incluso de sus pensamientos suicidas.

Sinead tuvo cuatro hijos: Brigidine Roisin Waters (born 1996), Jake Reynolds (born 1997), Yeshua Francis Neil Bon Jovi (born 2001) y Shane Lunny. Shane Lunny se suicidó en 2022 a los 17 años, y su madre fue muy vocal sobre la crítica a las instituciones de salud mental irlandesas porque no pudieron ayudarlo.

Fotos: así era Sinead O’Connor, moda punk y una característica cabeza rapada

Las elecciones de moda de Sinead O’Connor en los años 90 estuvieron fuertemente influenciadas tanto por el movimiento punk como por el estilo grunge. Durante este tiempo, abrazó un look rebelde y no conformista, en perfecta sintonía con el ethos punk de la individualidad y el anti-establishment. Altamente reconocida por su cabeza rapada, lo que se convirtió en una declaración icónica y audaz contra las normas sociales.

Entre su vestuario veíamos prendas holgadas y oversize, como camisetas sueltas, camisas de franela y vaqueros desgastados. La influencia de la tendencia grunge era evidente en su preferencia por las capas, combinando diferentes texturas y estampados para crear una apariencia rebelde. Frecuentemente llevaba botas militares y Doc Martens, reforzando aún más su estilo inspirado en el punk, complementando con accesorios como gargantillas y pulseras de cuero —pero nunca dejó de lado los colores chillantes. Buscó un estilo que reflejara sus creencias internas y su expresión artística.

