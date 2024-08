Qué significan los nombres de las hijas y el hijo de Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake Lively ha dicho en broma que podría considerar embarazarse del bebé número 5, y es que en los once años de matrimonio con Ryan Reynolds han dejado claro que el amor por la familia tiene mucho espacio en sus corazones. “Mientras más, mejor —cuantos sean posible. Cuantos más pequeños latidos de corazón, mejor, corriendo por ahí, rompiendo cosas en la casa. Me encanta. ¡Vamos a tener más!”, respondió el actor de Deadpool con ironía. Pero lo cierto es que los cuatro hijos de una de las parejas favoritas de Hollywood han generado gran interés del público, especialmente ahora que sabemos cómo se llama el cuarto bebé (cuando su nombre permaneció en secreto por más de un año).

¿Cuántos hijos tiene la actriz Blake Lively?

Blake Lively y Ryan Reynolds tienen cuatro hijos. James Reynolds es su hija mayor, nacida en diciembre de 2014. Inez Reynolds es su segunda hija, nacida en septiembre de 2016. Betty Reynolds es su tercera hija, nacida en octubre de 2019. Su cuarto bebé Olin Reynolds nació en febrero de 2023.

¿Qué significan los nombres de las hijas de Ryan Reynolds?

James Reynolds (9), la hija mayor, lleva este nombre en honor a su fallecido abuelo, el papá de Ryan Reynolds —James Chester Reynolds, era policía montado en Canadá antes de retirarse de la fuerza y comenzar a trabajar como mayorista de alimentos. Sobre tener un nombre “poco común” para una niña, Blake dijo en 2015, “a mí me gustó tener nombre de niño. Pensé que podía pasárselo”.

Inez Reynolds (7), la segunda hija, no debe confundirse por el nombre de ‘Inés’. “Tuve una nueva bebé, Inez con Z”, dijo Blake en entrevista años atrás, “aunque todo el mundo dice que debe ir con S. No sé por qué. Díganselo a Wikipedia”. Sin importar qué letra lleve, ambos nombres tienen raíces en el español y significan ‘pura’ o ‘castidad’.

Betty Reynolds (4), la tercera hija, tiene una historia muy particular: nos enteramos que se llamaba Betty gracias a la canción de Taylor Swift, ‘Betty’ —también menciona el nombre de su hermana mayor, You heard the rumors from Inez / You can’t believe a word she says—. Bien pudo ser por el nombre de la mamá de su papá, Betty, quien de hecho inspiró a la actriz a sacar una línea de bebidas sin alcohol llamadas Betty Buzz.

Para Olin Reynolds (1), el cuarto y único varón, se mantuvo en secreto tanto su género como su nombre por más de un año. Lo supimos gracias a un discurso que dio Ryan a la prensa y agradeció a su familia. Y aunque la pareja de actores no ha revelado por qué le pusieron Olin a su bebé, en algunos contextos puede ser una variante del nombre Olaf, que tiene raíces germánicas y significa “descendiente de los antepasados”. ¡Es un mini Deadpool!