Por qué la hija mayor de Blake Lively y Ryan Reynolds se llama James

Por primera vez sabemos que el género y nombre del cuarto hijo de Blake Lively y Ryan Reynolds es Olin Reynolds. El bebé que nació en febrero 2023 ha agrandado la familia de los actores y además se convirtió en el primer varón en llegar con los Reynolds —tiene tres hermanas mayores con las que seguro encontrará muchos días de diversión por varios años en el futuro. Cada uno de estos retoños tiene un nombre derivado de algo o alguien importante para Blake y Ryan, incluyendo el hecho de que su hija mayor recibió el nombre de James.

¿Cómo se llaman las hijas de Blake Lively?

Son tres hijas y un cuarto bebé, y sus papás han mantenido las identidades privadas para respetarlos.

James, la hija mayor, lleva este nombre en honor a su fallecido abuelo, el papá de Ryan Reynolds —James Chester Reynolds, era policía montado en Canadá antes de retirarse de la fuerza y comenzar a trabajar como mayorista de alimentos. La madre de Ryan, Tamara Lee (de soltera Stewart), trabajaba en ventas minoristas. Sobre tener un nombre “poco común” para una niña, Blake dijo en 2015, “a mí me gustó tener nombre de niño. Pensé que podía pasárselo”. El actor de Deadpool también ha sido vocal sobre esta decisión, pues su papá falleció poco después del nacimiento de su hija, pero pudo conocer a su nieta antes de morir. Hablando sobre cómo Blake le ayudó a Ryan a reparar su relación con su padre, el actor explicó: “todas las relaciones familiares vienen con algunas complicaciones. Para bien o para mal, todos los caminos llevan a ella”.

Inez es la segunda hija, quien según sus papás afirman de broma, tiene un “lado oscuro” —“le encantan los supervillanos. Cuando vemos La Bella y la Bestia, su personaje favorito es Gastón”, dijo Ryan en una entrevista.

Betty es la tercera hija, quien presuntamente recibió este nombre porque viene de la familia de su papá, y también el nombre que le puso a su marca de bebidas sin alcohol, Betty Buzz.

No tiene mucho que confirmaron tanto el género como el nombre de su cuarto bebé: el pequeño Olin. De hecho se pensaba que, dada la amistad de Blake con Taylor Swift, de ser niña se habría llamado Daisy Mae (parte de la letra de You’re On You’re Own Kid). Pero esto ahora queda en el pasado, ya que sabemos que Blake Lively y Ryan Reynolds son papás de tres niñas y un niño.