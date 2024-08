¿Qué fue de los hijos del guapo actor francés, Alain Delon?

A los 14 años protagonizó el cortometraje Le Rapt (era una minipelícula muda de 22 segundos), y con el tiempo se quedó de forma permanente en el círculo del séptimo arte. Alain Delon fue conocido por sus cautivadoras interpretaciones y su duradera influencia en el cine, pero ahora el mundo se despidió de él ya que falleció pacíficamente en Francia a los 88 años; estaba acompañado de su familia. Este actor, nada exento de polémicas, habló a través de la pantalla en distintos formatos y géneros, pero del lado familiar hay otro tono completamente diferente. ¿Qué fue de los hijos de Alain Delon?

¿Cuántos hijos tiene Alain Delon?

No hay casualidad en el hecho de que conocido como el ‘Bridgitte masculino’. Con ese rostro tan atractivo y su creciente carrera en el cine internacional, se volvió un notorio sex symbol. Pero también mujeriego. Tuvo una relación con Romy Schneider, con quien compartió pantalla en La Piscine (1969); después con la holandesa Rosalie van Breemen con quien tuvo hijos a pesar de la diferencia de edad de 31 años.

Alain tuvo tres hijos (aunque hay rumores de tener más): Anthony Delon, su hijo mayor y fruto de su relación con la actriz Nathalie Barthélémy. Y a Anouchka y Anthony Delon con Rosalie van Breeman.

Nathalie, cuyo nombre real era Francine Canovas, se casó con Delon en 1964 a un mes de dar a luz a Anthony (nació el 30 de septiembre). En este matrimonio atravesó el affair de su esposo con la actriz Marisa Mell, y años después confesó que el amor del actor por Romy estorbaba mucho en su relación. Él pidió el divorcio y lo finalizaron en 1969.

A Rosalie la conoció en el video musical de Comme au cinéma, en 1987. Ella fue una modelo danesa y actualmente tiene 58 años con una activa vida en redes sociales, ya que se hace llamar ‘creadora de contenido’. Con Alain tuvo a Anouchka (1990) y Alain-Fabien Delon (1994), pero la relación terminó en 2001.

Anthony Delon (59) siguió los pasos de su padre y se dedicó a la actuación: Chronicle of a Death Foretold (1987), Desert of Fire (1997), La Vérité si je mens (1997), Frenchman’s Creek (1998) y Polisse (2011) son algunos de sus títulos más famosos. Estuvo casado con su pareja de nombre Sophie Clerico y tuvieron dos hijas; y antes de Sophie, tuvo a su primera hija con la bailarina Marie-Hélène Le Borges. Alain-Fabien (30) se describe en Instagram como actor, autor, modelo y aspirante a director —salió en las películas Une jeunesse dorée (2019) y Jours sauvages (2021) entre otras—. Anouchka (33) apareció con su papá a los 12 años de edad en Le Lion y después en teatro; en 2019 tuvo un hijo con su novio Julien Dereims y se casaron en 2021.

¿Cómo se llama el hijo no reconocido de Alain Delon?

El hijo no reconocido de Alain Delon es Christian Aaron Boulogne, producto del romance que tuvo el actor con la cantante de Velvet Underground y modelo Nico (su nombre real fue Christa Päffgen).

“Eres mi amigo, eres mi amigo. Pero te diré una cosa, no tienes mis ojos, no tienes mi cabello. No eres mi hijo, nunca serás mi hijo. Solo dormí con tu madre una vez”, le dijo Alain a Christian en algún momento (vía Il Messaggero). Aún así, el público aceptaba las similitudes. Y para darle más vueltas a la historia, la madre de Delon, Edith, ayudó a criarlo.

A los 25 años, Christian perdió a su mamá, de 49, a causa de un accidente de bicicleta que se tradujo en insolación extrema. Poco a poco salieron a la luz sus problemas de adicción, aunque inició una carrera como fotógrafo y fue padre de dos hijos. En 2001 publicó sus memorias Love Never Forgets, donde confesó que él y su madre compartían las mismas drogas.

El hijo nunca reconocido de Alain Delon murió de una sobredosis a los 60 años este pasado 2023, quien poco se habría imaginado que pocos meses después sería el padre que nunca tuvo quien lo acompañaría en los restos de la tierra.