María Teresa Turrión, la nanny con una misión crítica para los hijos de Kate Middleton

Puede considerarse una Mary Poppins en vida real, pero con habilidades de artes marciales y con una misión fundamental de educar al príncipe heredero —no es poca cosa. El rol de María Teresa Turrión como niñera de los hijos de Kate y William toma especial importancia en estos momentos donde la princesa de Gales atraviesa su diagnóstico de cáncer y las royal dutties siguen corriendo para William.

¿Quién es la niñera de los príncipes de Gales?

Lleva por nombre completo María Teresa Turrión Borrallo y es originaria de la ciudad de Palencia, llegó a casa de los príncipes de Gales en 2014 con el nacimiento del príncipe George e hizo su primera aparición pública cuando los entonces duques de Cambridge dieron un tour por Australia y Nueva Zelanda.

María Teresa es graduada del Norland College, una institución conocida por preparar a las niñeras mejor entrenadas para familias de celebridades o títulos nobiliarios —y les enseñan desde defensa personal y de manejo, hasta temas de seguridad para cuidar a futuros reyes o reinas. Pero la selección es sumamente específica y top secret. En el libro ‘Gilded Youth’ del autor Tom Quinn hay detalles de cómo se vive esta relación en la casa de los Gales: “por mucho que [a Kate] le gustaría ser una madre normal que pasa la mayor parte de su tiempo con los niños, la enorme presión de la tradición real no puede ser ignorada”, añadiendo que María no está casada o saliendo con alguien, pues su vida privada está a completa disposición de la familia real (vía Hello!).

El príncipe George de Cambridge es sostenido por su niñera María Teresa Turrion Borrallo mientras saluda desde la ventana del Palacio de Buckingham al observar el desfile Trooping the Colour el 13 de junio de 2015 en Londres. getty images

El importante rol de María Teresa Turrión

Con la noticia de que quizá no veremos a Kate Middleton lo que resta del año, solo queda saber que entre el próximo cambio de nivel escolar de George, Charlotte y Louis, junto con las demandas de cuidarlos en el día a día, la princesa de Gales se está apoyando de María, quien lleva 10 años con la royal family.

El experto en realeza Richard Fitzwilliams reiteró a Daily Mail que el papel de María Teresa sería de gran importancia. “Kate ha sido una madre tan participativa como su rol lo permite, pero ha dicho que tener una niñera es indispensable”, dijo, “es una figura de fondo que se ve en algunas ocasiones reales importantes y que es indispensable en un momento como este”. “Su formación en el prestigioso Norland College, donde aprendió una gran variedad de habilidades y a trabajar largas horas si es necesario, será particularmente útil durante las semanas cruciales de la recuperación de Kate”.