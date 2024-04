Lo que Martha Luisa de Noruega hizo para enojar a la realeza, defendiendo su felicidad

¿Cada miembro de la realeza tiene a la ‘oveja negra’? Desde la salida del príncipe Harry, hasta Magdalena de Suecia mudándose a Estados Unidos con su esposo. A la lista se le uniría Martha Luisa de Noruega, quien no pudo volverse reina a pesar de ser la primogénita (pues antes sólo los hijos varones podían heredar el trono). En 2002, la princesa Martha Luisa renunció a su título de Alteza Real y a sus obligaciones oficiales para dedicarse a trabajar de forma independiente y casarse con el escritor Ari Behn —quien se quitó la vida en 2019—; esta decisión la alejó aún más de la posibilidad de acceder al trono. Lo cierto es que hoy día su nombre figura en varios titulares por una peculiar razón: se segundo matrimonio con el chamán Durek Verrett está causando revuelvo entre el público y la propia familia real de Noruega.

¿Quién es el novio de Martha Luisa de Noruega?

El novio de la princesa Martha Luisa de Noruega es Durek Verrett, un autoproclamado chamán de las celebridades de Hollywood y autor estadounidense. La pareja se comprometió en septiembre de 2023 y planea casarse el 31 de agosto de 2024.

Verrett se describe a sí mismo como un ‘chamán de sexta generación’ y afirma tener habilidades para curar y comunicarse con los espíritus, además de que ha escrito varios libros sobre espiritualidad y bienestar. Pero su relación con la princesa ha sido objeto de escrutinio público debido a su perfil poco convencional.

Los padres de Martha, el rey Harald y la reina Sonia, tardaron más en aceptar la situación, relatan en Tatler. “Mi papá siempre ha dicho desde que era pequeña que debes ser fiel a quien eres; de lo contrario, la gente verá a través de ti, y creo que tal vez ha lamentado decir eso unas cuantas veces”, dijo la princesa a la revista. “Antes de Durek, mi mamá estaba preocupada porque habían pasado tres años y no tenía novio. Cuando le dije que tenía uno y ella preguntó quién era… No sé si puedo decir mucho al respecto, para ser honesta. Es muy conflictivo. En América, son más abiertos a ello. En Noruega, es muy, muy, extremadamente controvertido. Debería estar con un CEO o un lord o alguien de alto rango de algún tipo. Estar con un chamán es algo muy, extremo, terriblemente fuera de lo común. Es una locura”, confesó.

¿Qué pasó con la princesa Martha de Noruega?

De acuerdo con el libro Working with Norwegians, Martha Luisa ha experimentado muchos altibajos en la mirada pública. Desde su divorcio con Ari Behn en 2017, ha sido abierta sobre las luchas con depresión y es vocera de la salud mental. No tiene mucho que ha abrazado su lado espiritual y ahora es una guía espiritual y sanadora establecida, un tema que ha atraído tanto interés como críticas —ha hablado sobre su creencia en los ángeles y su capacidad para comunicarse con ellos.

En 2019 anunció su relación formal con Durek, detallando, “cuando conoces a tu twin flame, lo sabes. He tenido la suerte de haber conocido a la mía. Durek ha cambiado mi vida, como lo hace con tantos otros”.

¿Cuándo es la boda de Martha Luisa de Noruega?

La gran boda de la princesa y el chamán tendrá lugar el próximo 31 de agosto 2024, como lo escribió la ex royal en Instagram: “Durek Verrett y yo estamos encantados de anunciar que nuestra próxima boda tendrá lugar en el histórico Hotel Union en Geiranger”. Geirangerfjord está en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y representa la rica cultura y belleza natural de Noruega.

Hace un par de días hizo un llamado público a la revista Se og Hør por “difundir mentiras” y acusó a la madre de su prometido de presuntamente difundir información falsa sobre la infancia de Durek. “Están repitiendo la mentira de que Durek no provino de una familia adinerada cuando era niño (porque su madre lo dice, quien obtuvo dinero de difundir cualquier mentira que podía), cuando la verdad es que él creció en un buen vecindario, su madre lo abandonó a una edad temprana y, en realidad, fue su madre la que no tenía dinero, no él,” escribió la royal en redes. “Ella ni siquiera estaba cerca. La bancarrota del padre de Durek ocurrió después de que Durek se mudara, por lo que él no fue afectado por la bancarrota de su padre”.

La familia real noruega estará presente en la boda, y los reyes mandaron un mensaje al respecto: “nos complace dar la bienvenida a Durek Verret a la familia y esperamos celebrar el gran día con ellos. Deseamos a Märtha y a Durek lo mejor”.