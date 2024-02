Lady Gabriella Windsor: la suerte de esta royal bride a los 39, prima de William y ahora viuda que aspiró a la escritura

La familia real británica está pasando tiempos oscuros, desde las noticias del cáncer del rey Carlos III hasta la cirugía de abdomen de Kate Middleton que la tiene en reposo por varios meses. Ahora atraviesan un duro suceso: la muerte de Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriella Windsor (prima del rey) a la joven edad de 45 años. El diagnóstico aún es desconocido y es posible que este fallecimiento fue la razón por la que el príncipe William no asistió al servicio funerario de Constantino de Grecia (al que se presentaron muchas casas reales). Lo cierto es que Lady Gabriella no ha pasado desapercibida por esta situación, pero su pasado la ha hecho figurar como una Windsor rebelde e independiente. ¿Qué más se sabe de ella?

¿Quién es Lady Gabriella Windsor?

Es hija de los polémicos príncipes Miguel de Kent (el príncipe Miguel de Kent y la baronesa Marie-Christine). ¿De dónde vienen las historias de controversia de la familia de Lady Gabriella? El príncipe Miguel, primo de la fallecida reina Isabel II, estaba dispuesto a utilizar su estatus real para obtener beneficios personales y proporcionar acceso al régimen del Presidente ruso Vladimir Putin, según un informe del Sunday Times y Channel 4 (vía BBC); y su madre, la princesa Miguel de Kent, generó titulares poco agradables en 2018 cuando lució un broche racista de “blackamoor” en el primer almuerzo navideño de Meghan Markle con la reina. Y desarrolló una reputación cuestionable después de un incidente en 2004, cuando según informes, le dijo a un grupo de influyentes comensales afroamericanos en un restaurante de Nueva York que “regresaran a las colonias” después de quejarse de que estaban haciendo mucho ruido.

Volviendo a Gabriella, en mayo 2004 se graduó de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island con un título de licenciatura en Estudios Hispánicos y en 2012 obtuvo un título en Antropología Social del Linacre College, Oxford. Actualmente es escritora y editora colaboradora en medios como The London Magazine, Sunday Telegraph, Evening Standard, Country Life y The Spectator. ¿Y sobre la música? Lanzó las canciones Out of Blue y Bam Bam para recaudar fondos —en un canal de YouTube con su apodo ‘Ella Windsor’ que sólo tiene tres videos y 105 suscriptores.

getty images

Novios anteriores y la historia de amor de Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston

Durante tres años a principios de los 2000, Gabriella salió con el periodista Aatish Taseer. Se conocieron cuando ella estaba en la universidad en Brown y él era un graduado de Amherst College que trabajaba para la revista Time. La relación —que no dio frutos— habría pasado desapercibida de no ser porque Taseer publicó un controversial artículo en Vanity Fair sobre su relación y la familia real 15 años después: “ella y yo nadábamos desnudos en la piscina de la reina en el palacio de Buckingham o tomábamos éxtasis en Windsor”, diría el periodista que para 2016 se casaría con el estadounidense Ryan Davis. Pero un amigo de la joven real denunció el relato del escritor como “ficción"; la fuente no identificada dijo al Daily Mail, “Aatish es un novelista. Tiene una imaginación muy activa” (vía Harper’s Bazaar US).

aatish taseer y gabriella windsor getty images



No pasó mucho tiempo entre el controversial artículo y la noticia de que Lady Gabriella estaba saliendo con el empresario Thomas Kingston. Kingston trabajó como director en Devonport Capital y, según su biografía en el sitio web de la empresa, tiene una licenciatura en Historia Económica de la Universidad de Bristol y anteriormente trabajó en Schroders y Voltan Capital (vía People). Thomas guardaba amistad con el príncipe William y su círculo de amigos, pero su historial amoroso no quedó exento de interés: habría sido novio de Natalie Hicks-Lobbecke (ex de William) y salió unos escasos meses con Pippa Middleton (la hermana de Kate).

La pareja se alejó de cualquier comentario negativo y se casó el 18 de mayo de 2019 —ella de 39 años de edad— en lo fue una de las bodas más glamorosa de la temporada. La novia lució un vestido diseñado por la italiana Luisa Beccaria, que presentaba una cola en tono crema con bordados en rosa antiguo con corsé ajustado y con cuello redondo, mangas de encaje y cola se ensanchaba dramáticamente.

getty images

Ahora la vida dio un giro por completo para Lady Gabriella Windsor. Un comunicado emitido el martes en nombre de Gabriella, Martin y Jill Kingston, Joanna Connolly y Emma Murray, dijo: “Con el más profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de Thomas Kingston, nuestro amado esposo, hijo y hermano. Tom fue un hombre excepcional que iluminó la vida de todos los que lo conocieron. Su muerte ha sido un gran shock para toda la familia, y les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras lamentamos su partida”.