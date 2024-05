El perfume preferido de ‘la niña más bella del mundo’ es Dolce & Gabbana —te decimos cuál

Thylane Blondeau, conocida como la “niña más bella del mundo”, no se ha despegado del todo de la vida pública y se le vio en uno de los festivales más importantes y llenos de celebridades internacionales, el Festival de Cannes 2024. Pero cuando no está en las alfombras rojas, a Thylane la podemos ver compartiendo sus mejores trucos de belleza o de moda, y entre ellos hay un elemento que forma parte de su tocador: el perfume Devotion de Dolce & Gabbana (aquí te decimos cuánto vale el perfume Devotion de Dolce & Gabbana y cuántas versiones hay para mujer).

¿Qué perfume usa la niña más hermosa del mundo? Thylane Blondeau usa Dolce & Gabbana perfume

Devotion nace de la intuición y la experiencia de Olivier Cresp, quién captura la quintaesencia de la italianidad con sus notas de salida y sensual en las notas de base, donde la frescura de las flores de naranjo se encuentra con la dulzura de la vainilla de Madagascar, mientras un aroma cítrico confitado aporta el tentador toque gourmand. Con sus distintivos frisos, el Corazón Sagrado decora el envase de Devotion Eau de Parfum, un símbolo universal de amor en todas sus formas y matices.

“Devotion, para mí es, cuando tratas de dar lo mejor de ti, incluso cuando es difícil”, dice Thylane sobre su imagen con el perfume, confesando que se siente muy agradecida con esta oportunidad, tomando en cuenta que lleva modelando desde los tres años. Termina por decir que para ella “Devotion es familia”. No olvides leer sobre los 10 perfumes cítricos preferidos de las francesas (guía verano 2024).

¿Qué le pasó a la niña más hermosa del mundo? Fue vista en Cannes 2024

Thylane comenzó su carrera como modelo a los 4 años y ha aparecido en campañas para marcas como Dolce & Gabbana, Ralph Lauren y L’Oreal. También ha desfilado para algunos de los diseñadores más importantes del mundo, como Jean Paul Gaultier y Chanel. En los últimos años, Thylane también ha incursionado en la actuación: apareció en algunas películas, como Belle et Sébastien: l’aventure continue (2015) y The Loneliest boy in the world (2022). Además del mundo del modelaje y el entretenimiento, en 2018 lanzó su propia marca de ropa llamada Heaven May, pero al parecer ya no está en operación.

Sus amigos de alto perfil incluyen a Brooklyn Beckham, Kaia Gerber y Elle Fanning, quienes sin duda han ayudado a aumentar su impresionante cantidad de seguidores en redes sociales: actualmente tiene 7 millones de seguidores en Instagram.