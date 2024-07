¿Dónde están y qué hacen los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, tras los cambios de apellido?

En medio de las noticias de celebridades, ha sonado con fuerza que algunas de las hijas de Brad Pitt han decidido quitarse su apellido, dejando solamente el de Angelina Jolie. Jolie y Pitt —divorciados desde 2017— comparten seis hijos: Maddox, 22, Zahara, 19, Shiloh, 20, Pax, 20 y los gemelos Knox y Vivienne, 15. Y en medio de las novedades que rodea a la ex pareja de Hollywood queda preguntar, ¿qué hacen actualmente sus hijos?

¿Cuántos hijos biológicos y adoptivos tienen Brad Pitt Angelina Jolie?

Brad Pitt y Angelina Jolie tienen seis hijos en total, entre biológicos y adoptivos. Su primer hijo, Maddox, fue adoptado en Camboya en 2002. Su segunda hija adoptiva fue Zahara, de Etiopía. La primera hija biológica de la pareja es Shiloh; después estuvo su tercer hijo adoptivo Pax, de un orfanato en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, en 2007, cundo él tenía tres años. Finalmente llegaron los gemelos biológicos de Angelina y Brad, Knox y Vivienne.

getty images

A qué se dedican los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie 2024

Maddox Jolie-Pitt

Se supo que a los 18 años, Maddox decidió estudiar la carrera en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur. El joven ya había estado estudiando coreano y se supo en algún momento que daba clases. “Estoy muy contenta [por Maddox], ya creció y es un gran hombre”, dijo Angelina en una entrevista del 2019, “hace su tarea y es inteligente, pero también es un poco salvaje. Ha balanceado sus años adolescentes”. Curiosamente, la actriz de Maléfica estaba casada con el actor Billy Bob Thorton cuando conoció a Maddox en el orfanato, pero la pareja terminó y cuando inició su relación con Brad Pitt, éste se volvió el padre adoptivo.

Su primera aparición en una película fue en World War Z (2013) con su papá, y a los 15 años se convirtió en productor ejecutivo para la película First They Killed My Father (2017). Se le ha visto acompañando a su mamá a varios eventos de la agenda pública.

Zahara Jolie

En 2019, Zahara lanzó una línea de joyería llamada Zahara Collection en colaboración con el joyero Robert Procop. Las ganancias de las ventas benefician a House of Ruth Shelters, una organización benéfica que proporciona vivienda de transición para mujeres y niños maltratados.

En 2022 ingresó a Spelman College y al año siguiente se unió a la sororidad Alpha Kappa Alpha. Pero cuando no está ocupada con los estudios, acompaña a su mamá a varias de las labores humanitarias.

Shiloh Jolie

A días de haber cumplido la mayoría de edad, Shiloh decidió cambiar su nombre a solamente ‘Shiloh Jolie’, como informó una fuente a People. "[Brad Pitt] está consciente y triste de que Shiloh dejará su apellido. Nunca sintió tanta alegría como cuando ella nació. Siempre quiso una hija”, mencionaron.

Shiloh primero apareció de bebé en la película The Curious Case of Benjamin Button (2008) con su papá. Pero esa sería la última aparición en películas que tuvo, hasta el momento. Se sabe que practica danza en un estudio en California y ha acompañado a su mamá a las alfombras rojas tanto de filmes como de eventos benéficos.

Pax Jolie-Pitt

Pax prestó su voz al personaje Yoo en la película animada Kung Fu Panda 3 en 2016 y desde muy joven trabajó como fotógrafo de set en First They Killed My Father (2017); también participó en el departamento de asistente de dirección en la película Without Blood (2024), dirigida por Angelina Jolie.

Knox y Vivienne Jolie

Angelina, como productora del musical de Broadway The Outsiders, decidió contratar a su hija menor Vivienne para ser su asistente. Jolie habló con admiración de su hija en una declaración para Page Six, diciéndoles, “Viv me recuerda a mu mamá [actriz y productora Marcheline Bertrand] en que no está centrada en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para otros creativos. [Vivienne] es muy reflexiva y seria en cuanto al teatro, y trabaja arduamente para comprender mejor cómo contribuir de la mejor manera”.

Knox tiende a mantener un perfil más bajo, aunque para Kung Fu Panda 3, prestó su voz al personaje de Ku Ku junto a su mamá, quien interpreta el papel de Tigress.