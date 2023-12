Este habría sido el futuro de Kate Middleton si no estudiaba lo mismo que el príncipe William

En la última temporada de The Crown vimos cómo Kate Middleton enamoró al príncipe William con un vestido de transparencias —que originalmente estaba diseñado para ser una falda— en un evento de caridad de la Universidad de St. Andrews. Ambos, siendo tan solo dos estudiantes en Historia del Arte, poco sabrían que les esperaba un futuro juntos, cosa que también vemos en la aclamada serie de Netflix. Pero, ¿cómo llegó Kate a St. Andrews y qué pasaría si nunca hubiera asistido?

¿Quién era Kate Middleton antes de ser princesa?

Nacida como Catherine Elizabeth Middleton, un 9 de enero de 1982, ya venía de una familia relativamente relacionada con la aristocracia británica ya que su bisabuelo Richard Noël Middleton y su esposa Olive fueron anfitriones de la familia real británica entre 1920 y 1940. Desde joven Kate demostró tener una enorme pasión por los deportes y llegó a ser capitana del equipo de hockey sobre pasto en su colegio en el condado de Wiltshire.

Ya acercándose la fecha para realizar una licenciatura, a Kate la habían aceptado en la Universidad de Edimburgo, pero decidió rechazarlo para irse un año al British Institute of Florence en Italia y viajó hasta Chile para participar en un programa de expedición. Fue a su regreso que decidió ingresar a la Universidad de St. Andrews, ya que se había anunciado que esta era la institución elegida por el príncipe William —y es en esta situación que los comentaristas y analistas de la realeza aseguran que Carole Middleton fue quien persuadió a su hija de ir al mismo lugar que el heredero. El corresponsal real Matthew Bell habría dicho en 2005 a The Spectator, “algunos informantes se preguntan si su encuentro universitario con el príncipe William realmente puede stribuirse a la coincidencia. Aunque en el momento de hacer solicitud a las universidades no se sabía dónde planeaba ir el príncipe, han sugerido que su madre [Carole] persuadió a Kate para que rechazara su primera opción al enterarse de la noticia y aceptara su oferta en St. Andrews en su lugar”.

Kate Middleton, novia del príncipe William, durante su ceremonia de graduación en St Andrews, el jueves 23 de junio de 2005. William obtuvo un 2:1 en geografía después de cuatro años estudiando para su Maestría en Artes. getty

¿Cómo se conocieron Kate y William?

Realmente no se ha confirmado al cien por ciento si Carole Middleton persuadió a su hija —como muestra The Crown— a ingresar a St. Andrews al igual que William. Después de la pasarela de Kate (en 2002), en 2003 ambos empezaron a salir y se compartieron un piso junto con otros dos amigos. El resto fueron altas y bajas: además del escrutinio de los paparazzi hacia Kate, ‘pausaron’ la relación cuando William se fue al servicio militar.

¿Qué habría sido de Kate sin haber estudiado lo mismo que William? La ahora princesa de Gales trabajó en el catálogo, producción y fotografía del negocio de su mamá Party Pieces —servicio para fiestas— junto con su hermana Pippa Middleton. Aún así, Kate siempre mostró una gran pasión por la fotografía, misma que ha llevado hasta sus labores como royal activa. Y no dudamos que lo habría hecho fenomenal.