The Crown: cuando Kate Middleton enamoró al príncipe William usando transparencias

La segunda y última parte de The Crown estrena este 16 de diciembre (2023), siendo un evento culminante para una de las series más famosas que nos ha llevado a la vida íntima de la familia real británica. Además del suceso de la muerte de la princesa Diana y el romance entre Carlos y Camilla, tenemos la muy esperada historia de los inicios de Kate Middleton y el príncipe William. Interpretados por Meg Bellamy y Ed McVey, respectivamente, vemos a los royals de jóvenes en la Universidad de St. Andrews, cuando tomó lugar el suceso que cambió el rumbo del heredero: ver en pasarela a Kate usando un vestido transparente.

¿Cuándo se estrena la sexta temporada The Crown?

La sexta temporada de The Crown llegó en dos partes: parte 1 estrenó el 16 de noviembre y la parte dos el 14 de diciembre. Y así es como The Crown llegó a su final.

El vestido transparente de Kate Middleton en la universidad

Haciendo un viaje en el tiempo cuando nadie conocía el nombre o apellido de Kate, en 2002. Era tan solo una estudiante en Historia del Arte que participó en un show de modas de caridad llamado ‘The Art of Seduction’ donde, para su fortuna, nada menos que el príncipe heredero de Inglaterra estaba presente. En frente de una vasta multitud de estudiantes, Kate salió por el catwalk en un vestido transparente de tela marrón con top y bottom del mismo tono y detalle de listón azul. La diseñadora de este atrevido modelo fue Charlotte Todd.

El modelo original, confeccionado en seda tejida a mano, le costó a Todd £30.00 hacerlo, aunque lo vendió en una subasta por la módica cantidad de £78,000 a pesar de haber afirmado que nunca vendería la preciada prenda. “La única persona a la que probablemente se lo daría es a ella [Kate], tal vez a cambio de una invitación de boda”, diría la diseñadora, vía The Telegraph.

El vestido de punto transparente diseñado por Charlotte Todd que lució Kate Middleton en el desfile anual de moda benéfica de la Universidad de St. Andrews en 2002, en subasta en la Passion For Fashion Auction en La Galleria el 16 de marzo de 2011 en Londres, Inglaterra. getty

El vestido transparente de Kate Middleton. getty

El vestido transparente de Kate fue adquirido en la subasta por un misterioso hombre bajo el nombre de ‘Nick from Jersey’. ¿Lo curioso? La prenda estaba destinada a ser una falda. El subastador de aquel evento mencionó que este era “el vestido que captó la atención del príncipe y después su corazón”. “Si es verdad que mi diseño ayudó a cambiar el interés del príncipe en Kate de platónico a romántico, como han dicho, entonces me siento encantada de haber formado parte —aunque sea un poco”, dijo Charlotte Todd (vía The Standard).

Ahora en The Crown vemos esta escena recreada, aunque Kate y William se hicieron pareja un año después, en 2003.

Sesión de fotos previa a la subasta con el vestido diseñado por Charlotte Todd que Kate Middleton llevó en la pasarela del St. Andrew’s University Charity Show en 2002. La Galleria, Royal Arcade. getty