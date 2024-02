Blake Lively llevó casi medio millón de dólares en joyería al Super Bowl

No hay manera de que Blake Lively pase desapercibida, y su asistencia al Super Bowl LVIII no fue la excepción. Con un tracksuit rojo de Balenciaga x Adidas, una sencilla tank top blanca y esa característica melena, pocos sabrían que Lively llevaba puesto casi medio millón de dólares en joyería. Eso es saber elevar un look casual de pants —seguramente leyó nuestra nota sobre 6 formas de hacer los pants elegantes y para estar calientita según el street style 2024.

¿Qué usó Blake Lively al Super Bowl LVIII?

Cualquiera que conoce el estilo de Blake Lively sabe que la actriz no desperdicia ninguna oportunidad para lucir espléndida a su propia manera. Lively eligió un conjunto deportivo Adidas de color rojo brillante, estilizado con la chaqueta abierta y caída del hombro para revelar una camiseta blanca debajo para darle un ambiente aún más relajado, todo acentuado con capas de joyería de Tiffany & Co. Además de este collar chunky, ¿qué otras piezas portó Blake al Super Bowl LVIII? La madre de cuatro habría portado $469,075 USD valuados en pura joyería (vía The Mirror).



Un collar de eslabones graduados de $18,500.

Un collar de pavé de diamantes de $78,000.

Un collar de eslabones graduados de oro amarillo de $62,000.

Pendientes de diamante Tiffany valorados en $1,650.

Pendientes de serpiente de oro Elsa Peretti de $4,000.

14 pulseras que incluían un brazalete de espiral Elsa Peretti ($12,300), un brazalete donut de Elsa Peretti ($29,000) y un brazalete de cerradura incrustado de diamantes en oro amarillo ($40,000), así como una opción en oro blanco ($16,000)

Un brazalete cuadrado Tiffany T ($7,800), un brazalete articulado Tiffany T T1 ancho ($7,500) y dos versiones de diamantes de los mismos diseños con un valor total de $66,000.

Un brazalete cubierto de diamantes ($42,000) y estilos de oro blanco medio pavé ($17,000), el mismo brazalete de donut Elsa Peretti en plata esterlina ($1,825), y un brazalete de nudo en oro blanco con diamantes ($54,000).

getty images

Te recomendamos leer...

Usher con 394 mil cristales en su traje Off White para el show de medio tiempo del Super Bowl

La línea del tiempo de amistad entre Taylor Swift y Britanny Mahomes

Corsé negro y pantalón glam, así llegó Taylor Swift al Super Bowl 2024

La guía para vestir como Taylor Swift en el Super Bowl 2024

La millonaria cantidad que Taylor Swift le trajo al Super Bowl y a los Kansas City Chiefs

Estas son las millonarias propiedades de Taylor Swift y Travis Kelce

Esta es la fortuna de Taylor Swift versus la de Travis Kelce